Tom Cruise aux JO 2024 : ses conditions et son prix pour accepter de faire le show

Tom Cruise a accepté de venir faire le show lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024 à Paris à une condition : pouvoir faire du Tom Cruise.

En 2012, Londres avait eu Daniel Craig en James Bond, qui était allé chercher la Reine d’Angleterre en hélicoptère, avant de se jeter en parachute au-dessus du stade. En 2024, Paris a eu Tom Cruise dans le rôle de Tom Cruise, pour une cascade au stade de France, où il s’est à son tour jeté dans le vide pour préparer les prochains JO, à Los Angeles.



Entre deux tournages de Mission : Impossible où il enchaîne les cascades, Tom Cruise a ainsi fait une pause cascade, pour le plus grand plaisir des fans de scientologie. Et fidèle à sa réputation, l’acteur et producteur a accepté à une seule condition : pouvoir faire du Tom Cruise, lui et personne d’autre.

PERSONNE NE JOUE TOM CRUISE, À PART TOM CRUISE

C’est à Entertainment Weekly que Casey Wasserman, président du comité de LA28 (Los Angeles 2028), a expliqué en septembre 2024 comment ils avaient pu convaincre Tom Cruise de participer au spectacle. Tout a commencé par le recrutement du producteur Ben Winston :

« L’histoire, c’est qu’on a réalisé qu’on devait produire 15 minutes de télévision en direct, donc j’ai engagé la personne que je pense être la meilleure dans le monde pour ça. »

Et c’est Ben Winston qui a eu l’idée de Tom Cruise. Mais l’idée de départ était beaucoup plus modeste :

« La meilleure partie de l’histoire c’est qu’on a présenté ça lors d’une réunion Zoom, et l’idée d’origine c’était que la personne dans le stade soit une doublure cascade. On se disait en gros, ‘Ok, c’est impossible qu’on y arrive. On va avoir quatre heures de tournage avec lui. On va faire le truc avec le panneau Hollywood, il va passer le truc à quelqu’un, et c’est fini. Peut-être qu’on aura d’autres choses, mais le reste sera avec une doublure cascade' ».

« Votre mission, si vous l’acceptez, est d’amener le drapeau olympique à Los Angeles. »



C’était sans compter sur Tom Cruise, qui a accepté presque immédiatement, mais avec une condition :

« Au bout de cinq minutes de présentation, il dit : ‘Ok, je suis partant. Mais je le fais uniquement si je peux tout faire' ».

« Je suis prêt à venir en moto depuis Tokyo aussi »

TOM CRUISE GRATOS (SAUF EN KÉROSÈNE)

Malgré l’enthousiasme de Tom Cruise, Casey Wasserman n’y croyait pas :

« Tom Cruise adore faire ses propres cascades, mais quand son équipe va comprendre combien de jours ça va prendre avec les répétitions en plus, ça ne se fera jamais. »

Et il s’est trompé, largement. Non seulement Tom Cruise n’a pas été payé, mais il a en plus accepté de tourner des segments à Los Angeles, au milieu d’un emploi du temps très chargé puisqu’il tournait Mission : Impossible 8 en parallèle.

« A chaque étape, il était de plus en plus impliqué. (…) Il a fini de tourner Mission : Impossible à 18h à Londres, est allé direct dans un avion. Il a atterri à Los Angeles à 4h du matin, et a filmé la scène où il monte à bord d’un avion militaire. Il fait deux sauts depuis l’avion. Il n’a pas aimé le premier, donc il en a refait un. Ensuite, il a été en hélicoptère de Palmdale jusqu’au panneau Hollywood, a tourné de 13h à 17h, est allé en hélicoptère à l’aéroport de Burbank, et il est retourné à Londres. »

« J’accepte mais uniquement si je peux refaire la scène de Fallout »

Sachant que Tom Cruise prépare un film qui sera littéralement tourné dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale (un projet annoncé en 2022, avec le réalisateur Doug Liman et un budget de 200 millions chez Universal), une petite cascade au Stade France et deux sauts dans le vide à la Mission : Impossible – Fallout ne représentent plus grand chose.

En plus de sa carrière de cascadeur superstar, Tom Cruise prépare un film qui sera réalisé par Alejandro González Iñárritu (21 grammes, The Revenant). Et ça, c’est particulièrement intrigant.