Tom Cruise : l’incroyable casting de son prochain film avec un réalisateur oscarisé se dévoile

Le film Warner réalisé par Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise dévoile son casting (et ça fait très très envie).

Tom Cruise, et ce notamment depuis les années 2000, fait partie de ces acteurs qui prennent tant de place dans la promotion d’un film qu’ils en occultent le reste de l’équipe technique et créative. Un film avec Tom Cruise ne serait presque rien d’autre qu’un film avec Tom Cruise. Et pourtant, la tête d’affiche des Mission : Impossible, mais aussi de La Guerre des mondes et autres Edge of Tomorrow a collaboré avec de nombreux grands comédiens et comédiennes au fil de sa carrière.

Dans l’ordre et sans être exhaustif : Paul Newman, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Julianne Moore, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Jennifer Connelly. L’acteur a fait partie de grands duos et troupes de cinéma, et ce n’est visiblement pas terminé puisque dans le nouveau film du réalisateur oscarisé Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise va faire équipe avec un casting de rêve.

Sandra Hüller et Jesse Plemons

Casting 5 étoiles aux côtés de Tom Cruise

En effet, d’après Deadline, le réalisateur de 21 grammes, Birdman et The Revenant réunira pour son nouveau film Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons et Sophie Wilde. On a là une invraisemblable galerie de comédiens et comédiennes, dont certains/certaines ont mondialement été salués il y a peu.

Ainsi, notons la présence de Sandra Hüller, qui s’est récemment illustrée dans deux des grands films du Festival de Cannes 2023, Anatomie d’une chute et La Zone d’intérêt. Toujours à Cannes, Jesse Plemons a reçu cette année un prix d’interprétation masculine pour le Kinds of Kindness réalisé par Yórgos Lánthimos. L’actrice Sophie Wilde s’est quant à elle imposée comme un talent à suivre dans l’excellent film d’horreur La Main.

Sophie Wilde et Riz Ahmed

Ce nouveau film réalisé par Alejandro González Iñárritu sera également l’occasion de retrouver Riz Ahmed (Sound Of Metal), John Goodman (Barton Fink) et Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name). Pour rappel, son scénario a été coécrit par Iñárritu, Sabina Berman (Gloria, Macho), Alexander Dinelaris (Birdman, Carmen) et Nicolas Giacobone (Birdman, Bardo).

Le long-métrage sera réalisé pour la Warner et racontera l’histoire de l’homme le plus puissant du monde, qui s’est lancé la mission de sauver l’humanité. En réalité, il déclenchera une catastrophe qui la mènera à sa perte. Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour ce film, au titre encore inconnu.