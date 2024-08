The Killer : les premiers avis pour le remake du film de John Woo sont là

Les premières critiques concernant le remake du film The Killer de John Woo (par John Woo) sont arrivés.

Un remake d’un film de John Woo avec Chow Yun Fat datant de 1989, réalisé en 2024 par John Woo, avec une ambiance toute parisienne et un casting franchement hétéroclite : Omar Sy, Nathalie Emmanuel, Sam Worthington, Tchéky Karyo, Saïd Taghmaoui et même Éric Cantonna…. What could go wrong ? (Que pourrait-il se passer de mal ?) comme disent les amateurs de haggis. Il faut avouer que la première bande-annonce nerveuse de The Killer nous avait intrigués, et qu’on espérait qu’il ne s’agisse pas d’un coup d’épée dans l’eau.

Mais malgré cette curiosité, on se demandait où tout cela allait nous mener : sur le volet occidental réussi de la carrière de Maitre Woo (Volte/Face, Mission Impossible 2) ou sur la pente glissante de ses navets (Windtalkers : Les Messagers du vent) ? Le fait que John Woo réalise lui-même un remake du film qui lui a permis d’ouvrir sa carrière à l’international avait de quoi nous titiller les neurones, et les premiers avis concernant The Killer sont enfin là. Revue de presse.

Alors comme ça vous avez joué dans un film de John Woo ?

(Ichi) The Killer

« Il est regrettable qu’un film d’action classique à l’impact émotionnel et stylistique inoubliable puisse donner lieu à un remake sans style qui privilégie l’artifice au détriment de la substance. » William Bibbiani – The Wrap

« Ce remake est dépourvu du développement très riche des personnages qui faisait de l’original un mélodrame autant qu’un shoot’em’up [un jeu de tir, ndlr]. » Jake Cole – Slant

« Un remix médiocre qui, malgré tous ses éléments familiers, ne parvient pas à améliorer un seul aspect de son prédécesseur. » Nick Schager – The Daily Beast

Bien tendus les bras surtout

« [John Woo] semble l’être dépassé aujourd’hui. Si son nouveau film semble avoir 25 ans de retard, il rappelle aussi ce qui a rendu l’original si spécial à l’époque. Ceux qui parviennent à découvrir The Killer par le biais de ce remake convenable feraient mieux de revoir celui qui a tout déclenché.« Jordan Mintzner – The Hollywood Reporter

« Les scènes d’action pourraient être plus nombreuses, et celles que nous avons ne sont certainement pas alimentées par le même niveau d’ambition qui a rendu certaines des premières fusillades de Woo dans les hôpitaux si explosives, mais il y a une pensée claire derrière chaque balle tirée, et le grand final est chorégraphié avec une telle joie religieuse que l’on peut sentir la foi de Woo dans son propre cinéma se restaurer en temps réel. » David Ehrlich – Indiewire

« Le film n’a ni âme ni style, et ne crée aucune alchimie entre les acteurs principaux Omar Sy et Nathalie Emmanuel. Ils font de leur mieux pour remplir l’air mort du film avec du charme et de l’angoisse. Malheureusement, faire de leur mieux n’est pas suffisant.« Siddhant Adlakha – IGN

Quand on essaie de se planquer pour ne pas lire les critiques

« Le remake en streaming n’a pas d’idées ou d’émotions, juste des fac-similés d’idées et d’émotions. Il y a des décors, au moins, mais même les fusillades dans les cimetières et les hôpitaux sont des vieux succès, interprétés par une rock star vieillissante. Le travail de Woo à Hong Kong a contribué à changer l’aspect des films d’action. The Killer est la preuve que les films d’action sont en train de riposter, en poussant Woo à se soumettre à une forme de standardisation. » Jacob Oller – AV Club

« La vraie star, cependant, c’est Woo, qui sait toujours comment mettre en scène le chaos avec plus d’inventivité qu’une centaine d’autres jeunes talents hollywoodiens qui vénèrent probablement le The Killer original. » Jesse Hassenger – The Guardian

Regard mauvais en faisant la moue : check

Les critiques s’accordent pour la plupart sur le fait que le principal intérêt de The Killer version 2024 est de retrouver John Woo derrière une caméra. Le Maitre ne semble pas avoir perdu son style en cours de route, mais malheureusement, son propre remake de l’une de ses œuvres majeures n’est a priori pas suffisant. La faute à un trop grand classicisme, Woo faisant du Woo, et à des acteurs pas forcément à la hauteur de la reprise d’un tel monument.

Pire, certaines critiques n’ont vu dans le film qu’une production rétrograde, coincée dans un style du début des années 2000, qui donne juste envie de revoir le classique The Killer de 1989. Le film The Killer (version 2024) est disponible depuis le 23 août sur la plateforme américaine Peacock et sortira dans les salles de cinéma françaises le 23 octobre 2024.