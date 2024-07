The Killer : une bande-annonce explosive pour le remake du film culte de John Woo avec Omar Sy

John Woo réalise le remake de son propre film The Killer, qui s’est enfin dévoilé dans une bande-annonce avec Omar Sy et Nathalie Emmanuel.

Film culte qui l’a fait connaitre à l’international, The Killer a une réputation d’intouchable dans le cinéma d’action, ayant en partie permis à John Woo de s’exporter aux États-Unis. En effet, trois ans après et quelques films culte dans sa besace (À toute épreuve, Une balle dans la tête), le réalisateur sino-américain s’était installé à Los Angeles pour commencer un autre pan de sa carrière sur le continent américain, entre réussite (Mission Impossible 2, Volte/Face) et déceptions (Windtalkers, Paycheck).

Depuis 2008, le cinéaste alterne entre production américaine et chinoise, et si ses réalisations ne sont plus franchement de son niveau d’antan, on mentirait en disant que son projet de remake de The Killer ne nous intrigue pas même s’il nous fait aussi énormément flipper. La première bande-annonce peut-elle nous rassurer ?

The Killer : Not a Fincher Movie

C’est à Paris que l’intrigue de cette revisite du film de 1989 prendra place. On retrouve bien certaines fondations du scénario original, comme la chanteuse de bar aveugle qui lance toute l’intrigue, la présence de l’enquêteur de police qui devient un allié et évidemment la pègre qui s’en mêle. On peut cependant se demander si l’intérêt amoureux du long-métrage original ne dérive pas de la chanteuse à l’inspecteur, tant l’artiste interprétée par Diana Silvers est absente de ce trailer.

Étrangement, devant cette bande-annonce, on sentirait presque une influence John Wick sur certains points, alors que la saga avec Keanu Reeves tire elle-même beaucoup d’influence du cinéma hong-kongais de l’époque, la boucle est bouclée donc. Les amateurs d’explosions (et de slow-motion) en tout genre trouveront surement leur bonheur devant cette nouvelle itération. Les différents lieux montrés dans la bande-annonce, comme le cimetière ou encore l’église promettent des séquences assez dingue.

Fan de l’original vs fan du remake (on dira pas qui est qui)

Au casting de cette nouvelle version de The Killer, on retrouvera également d’autres Français comme Tchéky Karyo, Grégory Montel (L’Air de rien, Dix pour cent) et Eric Cantona. Le film est prévu pour le 23 août sur la plateforme Peacock aux États-Unis et pour le 23 octobre chez nous, au cinéma.