The Killer : des premières images dévoilées pour le remake de John Woo avec Omar Sy

John Woo réalise le remake de son propre film The Killer et cette fois-ci Omar Sy est la tête d’affiche aux côtés de Nathalie Emmanuel.

En novembre dernier, David Fincher revenait au cinéma sur Netflix. Lui qui s’est toujours passionné pour les serials killers, il se concentrait cette fois sur un tueur à gages dans un film de vengeance au nom tout : The Killer. S’il a très largement divisé la critique et le public, The Killer dépoussiérait avec une efficacité très fincherienne le genre pour mieux en décortiquer les limites, les fondations et les perspectives.

Rien à voir avec le film éponyme de John Woo sorti en 1989 donc, et pourtant, le film culte va justement revenir sur le devant de la scène… à sa manière. En effet, à l’instar de grands cinéastes comme Michael Mann avec Heat (remake de son L.A Takedown), Alfred Hitchcock avec L’Homme qui en savait trop ou Michael Haneke avec ses deux Funny Games (version 1997 et version US), le cinéaste chinois a décidé d’américaniser son The Killer de 1989. Trente-cinq ans après, les premières images du remake version 2024 ont été dévoilées.

Le premier qui bouge, il a perdu

The Killer : Time to kill (again)

John Woo exporte donc à l’international son film le plus culte, et pour raconter de nouveau son chef-d’œuvre de 1989, il s’est entouré d’un casting de prestige avec en duo de tête d’affiche Omar Sy et Nathalie Emmanuel (Game of Thrones, Le Bal de l’Enfer). C’est d’ailleurs ces deux acteurs qui sont au centre des photos dévoilées par IGN.

Selon le synopsis de cette nouvelle version de The Killer suivra Zee (Nathalie Emmanuel) une mystérieuse et infâme assassine, connue dans le monde de la pègre parisienne sous le nom de la Reine des Morts. Lorsque, au cours d’une mission, Zee refuse de tuer une jeune femme aveugle, Jenn (Diana Silvers), dans une boite de nuit parisienne, elle attire l’attention d’un enquêteur de police avisé, Sy (Omar Sy). Cette décision aura alors de lourdes conséquences pour Zee.

Comme un air de déjà vu….

Pour rappel, The Killer original, lui, conte l’histoire d’Ah Jong (Jeff en vf) un tueur à gages qui rend accidentellement aveugle une femme lors d’un contrat. Pris de remords, il décide de l’aider et accepte un dernier contrat pour payer une opération pour elle. Durant sa dernière mission, il est repéré par l’inspecteur Li, les commanditaires de Ah Jong se retournent contre lui, et décident de le tuer, il est alors obligé de reprendre les armes.

Au casting de cette nouvelle version de The Killer, on retrouvera également d’autres Français comme Tchéky Karyo, Grégory Montel (L’Air de rien, Dix pour cent) et Eric Cantona. Le film est écrit par Brian Helgeland (L.A Confidential, Chevalier) et John Woo est également producteur de cette réinvention de The Killer qui est prévue pour le 23 août sur la plateforme Peacock aux États-Unis et pour le 24 octobre chez nous, au cinéma (si tout va bien).