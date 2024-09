The Batman 2 : le réalisateur a une très bonne nouvelle (mais aussi une mauvaise)

Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a donné une bonne nouvelle et une peut-être un peu plus inquiétante, sur The Batman 2.

Avec la sortie de The Penguin, on en oublierait presque que The Batman est (déjà) sorti en 2022. Preuve en est que le réalisateur Matt Reeves prend son temps, et que Warner lui fait suffisamment confiance pour développer son Batverse à son tempo. Le cinéaste a reconfirmé qu’e ses plans de trilogie sont’il envisage toujours une trilogie de films, et si on se fie aux premiers indices sur l’histoire de The Batman 2, ça rappelle le comics ultra-culte La Cour des Hiboux, scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo.

A l’occasion de la promotion de The Penguin avec Colin Farrell dont il est producteur (et qu’on a beaucoup aimé), Matt Reeves est revenu sur l’état d’avancée de The Batman 2. A ce sujet, il a une bonne et une mauvaise nouvelle.

The Batman Partie 2 bientôt prêt ?

Matt Reeves a déclaré à Entertainment Weekly (et à d’autres médias depuis) que le scénario de The Batman 2 était terminé. A l’heure où les pré-productions de films (surtout franchisés) sont de plus en plus courtes, il est plaisant de voir un cinéaste avoir autant de contrôle sur ce temps d’écriture.

Il est d’ailleurs bon de souligner que Matt Reeves fait partie d’une espèce de plus en plus rare à Hollywood : les réalisateurs de blockbusters également scénaristes. En plus d’avoir écrit le sublime The Yards de James Gray, son nom est crédité sur les scénarios de La Planète des singes : Suprématie et du premier The Batman. Maintenant que cette étape cruciale est terminée, le tournage devrait débuter durant la première moitié de 2025.

Mais c’est là qu’émerge la mauvaise nouvelle : Matt Reeves ne sait pas encore si son directeur de la photographie Greig Fraser pourra être disponible pour cette suite, comme il l’a évoqué au micro de Collider.

« Je ne sais pas encore [s’il sera disponible]. J’espère sincèrement que le timing sera le bon, mais je ne sais pas. On n’en est pas encore au stade où on sait ce genre de choses. Mais j’espère que c’est le cas parce que j’adore travailler avec lui. C’est le meilleur. A vrai dire, il était un peu impliqué dans la série [The Penguin], parce que je voulais être sûr que l’ADN reste le même, maintenant qu’on a trouvé notre propre voix d’un point de vue visuel. »

On comprend son inquiétude, étant donné que Greig Fraser est très occupé et très demandé, notamment par la saga Dune, dont le premier opus lui a valu un Oscar de la meilleure photographie. Avec un pedigree très impressionnant, qui comprend Bright Star, Zero Dark Thirty ou encore Rogue One : A Star Wars Story, Fraser est devenu un nom très important, notamment pour sa manière de gérer l’obscurité sur ces projets. Autant dire que cette donnée a été primordiale dans The Batman, avec ses clairs-obscurs marqués et son emploi très spécifique de lentilles anamorphiques.

Après, il convient de ne pas paniquer trop vite. Cela reste hypothétique, et les plannings ont encore des chances de s’arranger. On croise les doigts, en attendant impatiemment la sortie de The Batman 2, toujours prévue en France pour le 30 septembre 2026.