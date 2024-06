Le film sur les OVNIs de Steven Spielberg a peut-être trouvé son actrice principale

Le mystérieux film sur les OVNIs de Steven Spielberg écrit avec David Koepp aurait trouvé sa tête d’affiche.

Malgré ses 77 ans, Steven Spielberg ne chôme pas. Si son projet de remake de Bullit avec Bradley Cooper se fait relativement discret depuis 2022, le réalisateur travaille activement sur de nombreux projets, dont l’un décrit comme un « film évènement » (un euphémisme quand on parle d’un film du cinéaste). Cela dit, le terme ne semble pas galvaudé puisque pour ce prochain long-métrage, Steven Spielberg retrouvera un de ses collaborateurs de longue date : le scénariste David Koepp.

En effet, le duo nous a déjà donné les deux premiers Jurassic Park, Indiana Jones 4 et surtout La Guerre des Mondes. Si l’on retire les dinosaures, la paire semble donc aimer tout ce qui ne vient pas de notre planète. Leurs retrouvailles semblent logiques puisque le film sur lequel ils vont travailler parlera des OVNIs. Et justement, ce projet très prometteur aurait trouvé son actrice principale.

Emily blunt bientôt face aux ovnis ?

Selon The Hollywood Reporter, Emily Blunt serait en discussions préliminaires pour rejoindre le bien obscur projet sans titre de Steven Spielberg. L’actrice, forte d’une nomination aux Oscars pour son rôle dans Oppenheimer, ajouterait un très beau nom de réalisateurs à son CV au milieu de Christopher Nolan, Mike Nichols, Pawel Pawlikowski, Jean-Marc Vallée, Rian Johnson ou encore John Krasinski (son mari à la ville également).

Pour le moment, on ne connaît aucun détail sur le synopsis précis, même si Universal, producteur du film, a annoncé une date de sortie, le 15 mai 2026 aux États-Unis. Toutefois, on peut espérer que ses OVNIs dissimuleront des aliens, ce qui ne dépaysera pas trop l’actrice, elle qui les a affrontés à la fois dans Edge of Tomorrow ou les films Sans un bruit.

Ça part en prod‘

On a donc hâte d’en savoir plus sur son prochain Spielberg même si on devrait attendre un moment avant d’avoir des nouvelles concrètes. D’ici là, on pourra suivre Emily Blunt, actuellement à l’affiche avec The Fall Guy de David Leitch et Blue & Compagnie de John Krasinski. Par ailleurs, elle sera aussi aux côtés de Dwayne Johnson dans The Smashing Machine de Bennie Safdie film sur le MMA prévue pour 2025 a priori.

De son côté, avant de se plonger dans ces OVNIs, David Koepp planche avant tout sur l’écriture de Jurassic World 4. Et vu le résultat de la trilogie World, on espère qu’il va pouvoir redresser la barre et nous replonger dans la grande aventure de ces deux Jurassic Park.