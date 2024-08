« Je ne suis pas morte » : cette actrice supplie Sony pour revenir dans Souviens toi l’été dernier

Après l’annonce d’un nouveau Souviens toi… L’été dernier, cette actrice de la saga originale a supplié Sony pour revenir dans le reboot.

Même si ça avance de plus en plus, on continue toujours de se demander si on avait vraiment besoin d’un reboot de Souviens-toi… L’été dernier de 1997, surtout après l’horrible série Souviens-toi… l’été dernier. Si le questionnement est de mise à la rédaction, du côté du casting de la saga originale, ce n’est pas la même ambiance. Car si le reboot sera porté par un ensemble de nouveaux acteurs avec Camila Mendes (Riverdale), Madelyn Cline (Outer Banks) ou Sarah Pidgeon (The Wilds), certains acteurs du premier film ont été rappelés en renfort.

Ainsi, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. devraient participer à cette grande fête du tueur au crochet et à la tenue de pêcheur. Mais parmi les actrices qui ont participé à la trilogie originale, une n’a pas été rappelée à la rescousse, à sa grande déception. Plus qu’une déception, c’est presque un appel au secours que celle-ci a lancé à Sony pour pouvoir rejoindre cette petite sauterie de slasher qui sera réalisée par Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge).

Photo de la rédac suite à l’annonce du reboot

Souviens toi… Que j’existe Sony

Alors qu’elle faisait la promotion du téléfilm Disney Descendants, Brandy Norwood (plus connue sous le simple prénom Brandy) a été questionnée à propos du retour de la saga Souviens-toi.. l’été dernier par The Hollywood Reporter. L’actrice-chanteuse (immortelle co-interprète du tube The Boy is Mine avec Monica) a été plus qu’étonnée par la question du journaliste, car elle ignorait tout de ce projet de reboot :

« Je ne savais pas que Sony préparait ce film. C’est intéressant ! Je ne suis pas en train de vous rouler dans la farine. Je ne le savais pas ! J’ai besoin qu’ils m’appellent parce que j’ai survécu dans ce film ! Je suis sortie à la fin, ensanglantée, prête à partir. Je ne suis pas morte dans ce film. Jennifer [Love Hewitt], Freddie [Prinze Jr], appelez-moi ! »

Regard dépité de Brandy

Red is dead

Brandy n’a eu qu’un rôle dans le deuxième épisode de la trilogie originale, Souviens-toi… l’Été dernier 2, celui de Karla Wilson, colocataire d’une Julie James (Jennifer Love Hewitt) en plein choc post-traumatique suite aux événements du premier opus. Si Karla Wilson survit bel et bien à la fin de ce deuxième film, la carrière de Brandy au cinéma a fini six pieds sous terre depuis. À part quelques DTV et un ensemble de petits rôles dans diverses séries, Brandy n’a jamais percé sur grand écran.

Contrairement à la surprise du premier Souviens-toi… l’été dernier, qui pour un budget de 17 millions de dollars avait rapporté plus de 125 millions de dollars de recette, ce deuxième volet a été un bide au box-office, avec à peine 40 millions de dollars de recette pour un budget de 65 millions de dollars. Il est donc plus que probable que les pontes de Sony Pictures préfèrent éviter toute citation concernant ce consternant navet qui n’avait pour lui comme argument de vente que les présences de Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. et… Brandy.

Scream queen stagiaire

À moins que les déclarations de Brandy ne fassent partie d’un subtil plan de communication et qu’elle finisse par apparaître au cours d’un caméo dans le reboot en cours de production, il est difficilement envisageable de croiser le personnage de Karla Wilson dans le film de Jennifer Kaytin Robinson. Le retour du tueur au crochet, Souviens-toi… L’été dernier, arrivera dans les salles de cinéma le 18 juillet 2025 aux États-Unis.