Scream 7 reviendra aux sources avec Sidney Prescott au cœur de l’intrigue, selon Neve Campbell

Selon Neve Campbell, Scream 7 devrait revenir aux racines de la franchise, avec un retour de Sidney Prescott au cœur de l’histoire.

Si Scream 5 de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin a été un un gros succès financier (138 millions de dollars de recettes pour un budget de 24 millions) et a reçu de plutôt bons retours de la part de la critique, on ne peut pas dire que la situation ait été la même avec Scream 6. Malgré ses 169 millions de dollars amassés, les avis ont en effet été beaucoup moins tendres avec le dernier volet des aventures sanglantes de Ghostface (et c’était globalement mérité).

Après avoir tenté de revigorer la saga à coups de jeunes acteurs, la saga Scream a décidé de virer son héroïne à cause de ses positionnements politiques. Il semble donc que la franchise soit désormais obligée de revenir à une recette plus classique, puisqu’on sait que Neve Campbell sera de retour dans Scream 7. Et justement, l’actrice a récemment expliqué que le prochain opus allait revenir aux origines de la saga, notamment en ramenant le personnage de Sidney Prescott au cœur du récit.

Scream 7, vrai retour ou simple coup marketing ?

De passage chez ET, Neve Campbell a donc évoqué son retour au sein de l’univers Scream, expliquant que le film se concentrerait donc sur Sidney. Elle a également déclaré se sentir heureuse d’avoir pu être finalement entendue par le studio, l’actrice ayant refusé de revenir dans Scream 6 en raison d’un conflit salarial :

« Nous allons suivre Sidney. Ils [les scénaristes] m’ont présenté le concept, et c’est la raison pour laquelle je suis montée à bord […]. Je suis très reconnaissante qu’ils aient accepté de me soutenir. Scream VI ne me semblait pas juste. Je ne pouvais pas, après tant de décennies à porter une franchise, me sentir sous-estimée et sous-payée et savoir que ça ne serait pas arrivé à un homme […]. Donc, je suis contente de m’être défendue. »

She’s back, the woman who chase the mask

Neve Campbell a aussi révélé que Scream 7 serait dans la même veine que Halloween, 20 ans après, qui avait notamment marqué les esprits par rapport au retour très médiatisé de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode.

Quoi qu’il en soit et pour ce qui est de la sortie de Scream 7, on ne sait pas encore quand le nouveau bébé de la franchise horrifique débarquera dans nos salles sombres. Affaire à suivre.