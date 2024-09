Smile 2, la mort retrouve le sourire dans la bande-annonce déjantée de la suite du phénomène Smile

Deux ans après le premier opus, le phénomène Smile continue avec sa suite qui s‘est dévoilé dans une bande-annonce jouissive.

En 2022, Smile a été un énorme carton au box-office, donnant des ambitions horrifiques au studio Paramount, qui s’est lancé le défi de produire de nombreux films d’horreur. Objectif ? Produire des films à petits coûts qui pourront rapporter gros. Depuis, le programme n’a pas toujours porté ses fruits entre l’invisible My Animal, la sortie directement en streaming de Simetierre : Aux origines du mal ou le succès de Sans un bruit : Jour 1 moins important que ses aînés (pour un budget pourtant supérieur).

C’est peut-être pour cette raison que le studio compte autant sur le retour de l’univers de Smile avec son Smile 2, toujours réalisé par Parker Finn. Le film met en scène Skye Riley (Naomi Scott), une célèbre chanteuse qui rencontre la malédiction du sourire et qui va devoir se battre pour sa survie. Un pitch d’une originalité folle donc par rapport au premier film (non) où on peut s’attendre à voir des sourires mortifères, des personnages possédés par le mal et des suicides en masses. C’est en tout cas ce que nous promet la nouvelle bande-annonce.

La mort vous veut du bien

Soyons honnêtes, ces nouvelles images ne présentent rien de très emballant, à part une tentative de revenir aux origines de cette malédiction. Comme pour le premier film, on retrouve dans ce trailer ces mouvements de caméra virtuose qui déforment la réalité et semblent dessiner un grand sourire dans le ciel. Et quoi de plus jouissif qu’un mélange grossier de jumpscares et de plans débullés pour ajouter un peu de « cachet » à un film d’horreur bien balisé (comme cette transition fluide d’un accident de voiture à Skye se réveillant de son lit d’hôpital).

Toutefois, on voit apparaître un personnage mystérieux qui va, semble-t-il, venir en aide à Skye Riley. En effet, peut-être que ce personnage empêchera la chanteuse de connaître le même sort que Rose, le personnage principal du premier film. Ou peut-être ne sera-t-il qu’un second couteau émoussé qui ne sera là que pour réciter son monologue dans un bar miteux sur la genèse de la malédiction, comme on peut l’observer dans le trailer.

On flotte tous en bas

Se pose désormais une question : le film va-t-il tenter de construire une histoire vraiment solide avec quelques révélations inattendues ou se révéler être une vulgaire démonstration de style avec un plot twist final artificiel (oui, on pense un peu à toi Longlegs) ? On espère de tout cœur que le premier concept l’emportera sur le deuxième, afin qu’on garde… le sourire.

La date de sortie de Smile 2 est prévue pour le 16 octobre 2024 et il y a fort à parier qu’un troisième opus sera annoncé sous peu. Évidemment, tout dépendra des performances au box-office du film et à Hollywood, rien n’est jamais absolument certain.