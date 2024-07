Loin de Marvel, Sebastian Stan est méconnaissable dans cette bande-annonce de thriller délirant

Bien éloigné du Soldat de l’Hiver, Sebastian Stan va totalement changer de visage dans ce thriller produit par A24.

Pour certains rôles, les sessions maquillages peuvent constituer un argument marketing pour les films, voire un aimant à récompense. Christian Bale avait, par exemple, trusté le haut des pronostics pour sa transformation en Dick Cheney dans Vice ou de la prestigieuse victoire de Gary Oldman en Churchill pour Les Heures sombres (malgré la concurrence de Daniel Day Lewis ou Timothée Chalamet). Les deux films avaient d’ailleurs, sans surprise, remporter l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures en 2019 et 2018, respectivement.

À ce jeu des transformations radicales, il y en a un qui fait son chemin : Sebastian Stan. Alors qu’il s’est transformé en jeune Donald Trump pour The Apprentice, ce n’est presque rien comparé à la vraie métamorphose qu’il a entrepris pour le film A Different Man d’Aaron Schimberg, dont la bande-annonce vient d’être mise en ligne par A24.

A Different Stan

Selon le synopsis, A Different Man suivra Edward (Sebastian Stan), un acteur en herbe qui subit une intervention médicale pour transformer radicalement son apparence. Sauf que le nouveau visage de rêve d’Edward se transforme rapidement en cauchemar à partir du moment où un autre homme, Oswald va jouer son rôle dans une production théâtrale basée sur son ancienne vie.

A Different Man devrait ainsi aborder l’identité, le regard et l’acceptation, que cela soit par les autres, ou par soi-même. Sebastian Stan, qui jouera sous de lourdes prothèses pendant au moins une partie du film, semble livrer une performance remarquable, largement saluée par les critiques lors de son passage aux festivals de Sundance et de Berlin. Cela dit, Sebastian Stan ne sera pas le seul puisque l’acteur derrière Oswald est en réalité Adam Pearson (Under the Skin).

Un travail qui a l’air tout de même assez dingue

Pearson est un comédien atteint de neurofibromatose, la maladie centrale du film, et c’est la deuxième fois qu’il retrouvera le réalisateur après Chained for Life, en 2018. Le long-métrage devrait donc jongler entre le drame social, la comédie décalée, le thriller et même le body horror. Ce mélange des tonalités, couplé à cette intrigue qui joue sur la mise en abyme et plusieurs niveaux de réalités, devrait donner un melting pot des plus alléchants.

Au casting, on retrouve Renate Reinsve, Billy Griffith et Martin Ewens. A Different Man est prévu pour l’automne 2024 aux États-Unis, en France, il ne dispose pas encore de date de sortie.