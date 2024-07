Sans un bruit Jour 1 : ce survivant pourrait-il revenir dans la suite de Sans un bruit 2 ?

Après le succès de Sans un bruit : Jour 1, le réalisateur Michael Sarnoski a évoqué la possibilité d’un retour de ce survivant dans la suite de la saga.

Bien que Sans un bruit : Jour 1 n’a pas reçu le même accueil critique que ces prédécesseurs, le film de Michael Sarnoski a tout de même été un gros succès au box-office. Depuis sa sortie fin juin dernier, le troisième opus de la saga horrifique a rapporté quasi 254 millions de dollars de recettes au niveau mondial, pour un budget de 67 millions. De quoi pouvoir évidemment rêver gros, surtout que Sans un bruit 1 et 2 avaient eux aussi très bien fonctionné (respectivement 341 et 297 millions de dollars de recettes).

Il n’est donc pas difficile d’imaginer que plusieurs suites arrivent pour continuer la franchise, à l’image de beaucoup d’autres grandes licences d’épouvante (en 2034, préparez-vous pour Sans un bruit 7). Forcément, plusieurs fans se demandent si on retrouvera certains personnages de Jour 1 dans Sans un bruit 3, et Michael Sarnoski a profité d’une interview pour en parler. ATTENTION SPOILERS !

Sans un bruit Jour 2

À la fin de Sans un bruit : Jour 1, Eric (Joseph Quinn) s’échappe de Manhattan par la mer avec Frodo, le chat de Sam (Lupita Nyong’o), et grâce à l’aide d’Henry (Djimon Hounsou). Ce même Henry est en fait le chef de la colonie basée sur l’île dans Sans un bruit 2. Plusieurs fans se sont donc demandé si Eric et Frodo apparaîtront au sein de la colonie dans la suite de la franchise et s’ils sont bel et bien sur l’île que rejoint le personnage d’Emily Blunt à la fin du deuxième volet. Une question à laquelle Michael Sarnoski a répondu avec humour dans une interview pour CinemaBlend :

« Je ne pense pas. De ce que j’imaginais, on ne rencontre pas chaque personne sur l’île. On a un aperçu assez rapide de cette société là-bas. Je ne pense pas que Joe Quinn soit secrètement là-dedans. Peut-être que lorsqu’on fera la réédition à la George Lucas, on utilisera juste un peu de CGI pour que Joseph Quinn apparaisse en arrière-plan. Mais non. Enfin… je veux dire, peut-être ? Qui sait ? Peut-être qu’il y a un chat. Disons que si vous voyez un chat n’importe où sur cette île, c’était surement Frodo depuis le début. »

Une jolie petite famille, à un détail près…

Il n’est donc pas impossible de retrouver Eric et Frodo dans les prochains opus, même si cela ne semble pas faire partie des préoccupations premières. Concernant Sans un bruit 3, cette suite devrait de nouveau être centrée autour d’Evelyn Abbott (Emily Blunt) et de sa famille. Toutefois, à ce stade, la saga reste dans le flou. Si le film avait été commandé officiellement en février 2022 pour une sortie en 2025, il n’a plus de date de sortie fixe depuis. Affaire à suivre…