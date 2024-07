Après Sous la Seine, les requins attaquent des plongeurs dans une bande-annonce à couper le souffle

Requins et plongée ne font pas bon ménage dans la bande-annonce très anxiogène de The Last Breath.

Après les requins dans Paris avec le carton Netflix Sous la Seine, les requins volants de Sky Shark et les requins dans une tornade (doit-on citer le nom ?), on va avoir le droit à une nouvelle folie de la sharksploitation, les requins… dans l’océan. Et si les requins étaient surtout dangereux (même si on le rappelle, les requins sont quasiment inoffensifs envers les humains) dans leur milieu naturel ? Est-ce que ce n’est finalement pas la peur qu’un requin nous attrape la jambe lors de notre baignade estivale qui nous effraie tant chez cet animal ?

C’est avec cette crainte basique que The Last Breath semble vouloir jouer en partie. En effet, le film se présente comme un huis clos qui enfermera ses personnages avec leur prédateur… sous l’eau. L’ensemble est plutôt aguichant sur le papier, et les premières images dévoilées dans la bande-annonce semblent promettre un film qui ne prend pas trop l’eau.

Sous l’océan (c’est terrifiant toute la journée)

Avec cette bande-annonce du film, le synopsis officiel de The Last Breath a aussi été dévoilé :

« Retrouver l’épave du navire de guerre USS Charlotte, perdue depuis longtemps, est la quête de Levi (Julian Sands), qui dirige une entreprise de plongée touristique dans les îles Vierges britanniques avec Noah (Jack Parr). Lorsque l’USS Charlotte réapparait pour la première fois en quatre-vingts ans, les amis de Noah qui visitent l’île insistent pour qu’ils fassent tous une plongée unique sur l’épave avant qu’elle ne soit remise aux autorités. La plongée de rêve tourne au cauchemar lorsqu’ils se retrouvent piégés dans l’obscurité de l’intérieur du Charlotte, à trente mètres de profondeur et avec une réserve d’air qui s’amenuise. Ils découvrent alors qu’ils ne sont pas seuls ».

Dans ces premières images, The Last Breath réussit plutôt sa mission, nous enfermant aux côtés des spectateurs et donc avec les requins. Ce choix très immersif devrait être une des grandes forces de cette série B de requins, qui ne sera probablement pas sans rappeler 47 Meters Down.

L’ambiance a l’air plutôt canon

D’ailleurs, le fait que la lumière du film ne soit causée que par quelques rayons de soleil transperçant la surface de l’eau donne au film une ambiance intrigante. Et à l’image de la scène des lampes torches, ce choix esthétique pourrait faire monter l’angoisse et transformer les requins en menaces quasi-invisibles (un peu comme le faisait The Descent avec ses créatures, dans une moindre mesure). Et si la bande-annonce en dévoile beaucoup (peut-être même le climax), il faut admettre que le film de Joachim Hedén nous rend très curieux.

Il faut dire que le dernier projet du réalisateur, Breaking Surface, suivait deux sœurs en plongée jusqu’à ce que l’une d’elles se retrouve bloquée sous des rochers, obligeant la seconde à se lancer dans une course contre la montre intense. The Last Breath sera disponible le 26 juillet au cinéma aux États-Unis. En France, on devra retenir notre souffle jusqu’à l’annonce d’une éventuelle date de sortie.