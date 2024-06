Rebel Moon 1 et 2 : les Director’s Cut de Zack Snyder ont une date sur Netflix et… des nouveaux titres

Après les incroyables Rebel Moon 1 : Enfant du feu et Rebel Moon 2 : L’Entailleuse, Zack Snyder vient de révéler la date de sortie et les titres des fameuses versions longues.

Avec Rebel Moon 2, le désastre final de Zack Snyder, il ne doit plus y avoir grand monde pour croire au futur du faux Star Wars de Netflix, mais ça ne va malheureusement rien changer à l’inéluctable. En effet, le réalisateur de Man of Steel a gentiment veillé à ce qu’on ne puisse pas s’échapper du SnyderVerse en prévoyant plusieurs suites et versions longues (rappelez-vous, c’est Zack Snyder) pour notre plus grand plaisir (non, aidez nous).

Et après que Zack Snyder a expliqué la fin de Rebel Moon 2 (en teasant évidemment la fin de la saga) et nous a promis des versions longues de Rebel Moon pleines de sang et de sexe, il semblerait que le jour du jugement dernier soit arrivé. Le cinéaste vient ainsi de dévoiler la date de sortie sur Netflix de ces fameuses versions longues… et bien sûr leurs nouveaux titres inédits !

Rebel Moon : The Galactic Sword of The Apocalypse of Doom

Zack Snyder a donc révélé via X que les Director’s Cuts de Rebel Moon 1 et 2 sortiraient normalement (avec un peu de chance, ça sera retardé) le 2 août prochain sur Netflix. Il a également donné les titres de ces nouvelles versions, à savoir Chapter One: Chalice of Blood (Chapitre un : Calice de sang en français) et Chapter Two: Curse of Forgiveness (Chapitre deux : La malédiction du pardon).

Blague à part, on a quand même des raisons de croire que ces Snyder’s Cuts pourraient positivement nous surprendre. D’abord, eh bien, parce que c’est quasiment impossible que le cinéaste fasse pire que pour les films originaux, et ensuite car on sait que Snyder peut véritablement améliorer un matériel de base si on lui laisse suffisamment de libertés (comme ce fut le cas avec sa Director’s Cut de Justice League). Les révélations qu’il a faites concernant la violence, la sexualité et la non-censure de ses Rebel Moon 2.0 portent aussi à croire qu’il y aura du mieux, même si les durées encore allongées peuvent évidemment effrayer.

Il faudra donc attendre le 2 août 2024 pour voir de quoi il en retourne. Concernant la troisième partie de Rebel Moon, aucune information sur sa date de sortie n’a pour le moment été dévoilée.