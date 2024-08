Predator : le synopsis du film Badlands a fuité et ça fait peur (pas dans le bon sens)

Les premiers éléments d’histoire concernant Predator : Badlands ont fuité, et ça ne parle pas du tout de Prédator…

Après le retour du Predator dans le fort sympathique Prey, sorti uniquement sur les plateformes Disney+ et Hulu, on pouvait naturellement s’attendre à voir débarquer un Prey 2 tôt ou tard. Ce sera plus tard que tôt en fin de compte, puisque les Chasseurs en armure les plus redoutables de la galaxie reprendront du service dans Predator : Badlands. Une nouvelle entrée dans la saga du Predator, la sixième si on fait semblant que les deux très joussifs-mais-bas-du-front Alien vs Predator n’existent pas.

Pour ce prochain film, on retrouvera Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Prey) aux commandes, et on sait d’ores et déjà que cette actrice très en vue aurait le rôle principal de Predator : Badlands. Cependant, en dehors de ces quelques miettes, il n’y avait aucune information à se mettre sous la dent. Mais de nouveaux éléments ont fuité, et on en sait désormais un peu plus sur le synopsis du film Badlands… Et ça ne nous rassure pas vraiment.

A lire aussi On a classé les films Predator, du pire au meilleur

Quand on s’approche du synopsis avec la boule au ventre

Predator : « Nous sommes deux sœurs jumelles«

Les informations suivantes proviennent du domaine JessicaShermanCasting.com, un site spécialisé dans le recrutement d’acteurs. Une annonce relative au prochain Predator : Badlands a été posté sur le site, ce qui a permis de récolter des informations concernant l’un des rôles du futur film de Dan Trachtenberg. L’annonce en question concerne un rôle double, l’actrice recrutée devant jouer les rôles de deux sœurs jumelles, Thia et Tessa. L’intrigue concernant Thia et Tessa sera l’un des deux arcs scénaristiques du film, a priori :

« Un film révolutionnaire dans lequel l’une des deux intrigues principales se penche sur les liens complexes qui unissent deux sœurs très différentes. Leurs liens familiaux sont mis à l’épreuve alors qu’elles poursuivent des chemins et des missions différents. »

Qui jouera le (les ?) Predator ?

On n’est pas Prey

L’annonce apporte des précisions quant à ce double rôle, en expliquant que l’actrice devrait avoir entre 20 et 40 ans (une sacrée fourchette), que Thia a passé « la majeure partie de sa vie dans un laboratoire« , et qu’elle part pour sa « première grande aventure dans le monde« . Il s’agit d’un personnage qui ignore le danger non pas par courage, mais parce qu’elle est trop « naïve » pour le prendre en compte. Quant à Thessa, elle sera le contrepoint combatif de Thia, un personnage énergique qui ne laissera personne « se mettre en travers de son chemin, pas même sa sœur jumelle« . Très original.

Les choses deviennent intéressantes dans les exigences physiques concernant ce rôle. D’après l’annonce, « la candidate doit être à l’aise pour s’entraîner à l’action et au combat, il doit également être à l’aise pour porter des prothèses et un maquillage lourd, et il doit mesurer 1,80 m ou moins. » Est-ce que cela pourrait signifier que Thia ou Tessa (ou les deux ?) pourrait être amenée à se battre contre un Predator, voire à endosser une partie de leur armure ? On préférerait ça à une simple guéguerre de sororité.

« Tu me vois… Tu me vois plus…«

L’annonce a également permis d’apprendre que le tournage a lieu en Nouvelle-Zélande, qu’il a débuté en juin 2024 et devrait se poursuivre jusqu’en septembre 2024. Des informations provenant du site NZHerald a confirmé les lieux de tournage suivants : Rotorua, Te Kuiti et la péninsule d’Helensville, des zones situées au nord de l’île réputées pour leur aspect sauvage.

D’après les informations de The Hollywood Reporter et Variety, Predator : Badlands se déroulerait dans le futur, sans plus de précision. Quant à Prey 2, il serait toujours en préparation, et devrait être la suite directe de Prey, ce qui serait une première pour la saga Predator, les épisodes étant autonomes jusqu’à présent. Predator : Badlands ne dispose d’aucune date de sortie.