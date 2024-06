Predator : le film Badlands a trouvé son actrice principale et on a hâte de voir cet affrontement

Badlands, le nouveau film se déroulant dans l’univers de Predator, a sa nouvelle tête d’affiche.

Après le rachat de la Fox par Disney en 2017, beaucoup anticipaient ce qu’allait faire le studio aux grandes oreilles avec une des licences les plus mythiques d’Hollywood, Predator. Est alors venue la surprise Prey, bon petit prequel qui revenait aux bases de la saga, tout en y apportant son lot de nouveautés sans dénaturer pour autant l’essence de la franchise.

Réalisé par Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), le film sorti uniquement sur les plateformes Disney+ et Hulu, a reçu un joli succès, devenant même le film le plus regardé de la plateforme (selon les données à disposition). Évidemment, tout le monde pensait qu’une suite à Prey allait être commandée, mais de manière étonnante, c’est le film Badlands qui a été annoncé en premier. Toujours réalisé par Trachtenberg, le projet se déroulera dans le futur et a justement trouvé sa tête d’affiche.

Badlands : une super (8) actrice

C’est le journal Deadline qui a rapporté l’information sur cette première addition au casting de l’intrigant film Badlands : l’actrice Elle Fanning a rejoint le projet de Dan Trachtenberg. Si Prey prenait en tête d’affiche une comédienne relativement inconnue en la personne d’Amber Midthunder, le studio et le metteur en scène ont donc voulu essayer la formule avec une star déjà établie.

Toujours selon Deadline, la comédienne de Twixt et de Maléfique est une fan de la franchise à l’alien aux trois yeux rouges, et c’est ce qui a convaincu les producteurs exécutifs d’organiser une rencontre entre elle et le réalisateur. Depuis ce rendez-vous, Fanning est à bord du projet, et l’équipe de Badlands vise un début de tournage plus tard dans l’année. On peut remarquer qu’il s’agira de la seconde fois que l’actrice combat des extraterrestres, en 2011 déjà, elle devait faire face à une invasion dans Super 8 de J.J Abrams.

Déjà à 13 ans ca combattait des aliens, c’est dans le sang

Aucun autre détail au niveau du reste du casting, de la date de sortie ou même de l’histoire du film n’est connu pour le moment. Cependant, pour voir une autre licence d’horreur mythique produite par Disney et la Fox, vous pourrez toujours regarder Alien : Romulus, disponible le 14 août au cinéma.