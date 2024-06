Mission Impossible : cet acteur a refusé de revenir dans la saga pour éviter la mort de son personnage

Cet acteur de la saga Mission Impossible n’a pas apprécié que la production ait voulu tuer son personnage, et il a tout simplement refusé que ça arrive.

À mesure que Mission Impossible s’est transformé en une saga assez gigantesque remplie de gros noms, chaque nouvel épisode est devenu un prétexte pour essayer de deviner quels acteurs ou actrices pourraient faire leur retour dans la ronde. Mission Impossible 8, dont le casting s’est encore agrandi autour de Tom Cruise, ne fait pas exception à la règle.

En effet, un grand nombre de personnages ont été introduits au cours des différents opus, et beaucoup ont disparu sans jamais être ramenés. On peut penser à Eugene Kittridge (Henry Czerny) de Mission Impossible 1, qui a dû attendre Dead Reckoning pour revenir, ou encore à Erika Sloane (Angela Basset), et Jane Carter (Paula Patton), qui sont respectivement apparues dans Fallout et Protocole Fantôme. Et justement, peu de temps après que le tournage de Mission Impossible 8 ait dû être stoppé, un acteur culte de la franchise a révélé que la production avait failli tuer son personnage, lui aussi porté disparu.

Guess who’s back… Not again…

Mission Impossible : Ils ont voulu tuer Willie !

Il s’agit de Jeremy Renner, l’interprète de William Brandt dans Mission Impossible : Protocole Fantôme et dans Mission Impossible : Rogue Nation. Lors de sa participation au podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, l’ancien Avengers a expliqué qu’on lui avait demandé de reprendre son personnage de Mission Impossible le temps d’une semaine afin de purement et simplement le tuer :

« Je me souviens qu’ils ont essayé de m’emmener à l’étranger pendant une semaine pour pouvoir tuer mon personnage, et j’ai dit : non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n’allez pas m’entraîner là-bas et simplement tuer mon personnage, soyons sérieux ! Si vous voulez faire ça et que vous voulez utiliser mon personnage, faites-le correctement. »

Pas envie de mourir ici, le bougre

Renner dit également avoir bien fait comprendre à la production qu’il n’était absolument pas d’accord avec cette décision :

« J’ai gueulé [sur le réalisateur Christopher McQuarrie], je lui ai dit : « Mec, tu ne vas pas me faire ça comme ça, tu ne vas pas me la faire à l’envers ». »

Cette situation n’est pas sans rappeler celle qu’avait vécue Rebecca Ferguson, son personnage ayant été tué (même si on en n’est plus vraiment sûr au vu du casting du prochain volet) dans Dead Reckoning, alors que l’actrice avait rempli son contrat de trois épisodes pour la franchise.

On ne sait toujours pas s’il reviendra

Quoi qu’il en soit, si Jeremy Renner fait un jour son retour dans Mission Impossible (ce qui n’est pas exclu, comme il l’a dit dans une interview), il faudra que son personnage ne serve pas qu’à mourir durant une scène à peine larmoyante. Il y a assez peu de chance que l’acteur apparaisse dans le huitième épisode, mais en ce qui concerne les prochains, ce n’est peut-être pas mission impossible…