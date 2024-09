Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 20 au 26 septembre 2024

Chaque semaine, Netflix ajoute des films et des séries dans son catalogue, sans que ce soit toujours simple de s’y retrouver. Écran Large est là pour vous aider : voici les nouveautés ajoutées par Netflix du 20 au 26 septembre 2024, films et séries confondus, dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

SES TROIS FILLES

Déjà disponible

Durée : 1h41

Ces trois super actrices

Ça parle de quoi ? De trois sœurs, qui se retrouvent pour s’occuper de leur père en train de mourir.

Pourquoi il faut le regarder ? Trois raisons de voir Ses trois filles : les trois actrices. Carrie Coon, c’est ce beau rôle de sœur de Ben Affleck dans Gone Girl, c’est la saison 3 de Fargo, et c’est bien sûr The Leftovers. Natasha Lyonne, c’est cette amusante actrice des années 90 et 2000 (But I’m a Cheeleader, American Pie), qui a connu un nouveau souffle grâce Orange is the New Black, Poupée russe et Poker Face. Et Elizabeth Olsen, c’est une comédienne qui mérite de ne pas être résumée à Marvel, comme l’ont prouvé Martha Marcy May Marlene, Wind River, ou Sorry for your Loss.

Écrit et réalisé par Azazel Jacobs (Terri, French Exit), Ses trois filles a été présenté au festival de Toronto en 2023, où Netflix a lâché 7 millions de dollars pour mettre la main dessus. Et comme la formule du petit drama familial a ses limites, avec notamment trois personnages trop attendus et pas assez de scènes pour exploiter leurs relations, il ne reste qu’une chose : les trois actrices, évidemment excellentes.

ASTEROID CITY

Disponible le 21 septembre

Durée : 1h46

Scarlett Johansson est une superbe actrice, preuve N°485

Ça parle de quoi ? D’une petite ville paumée en plein désert qui accueille un groupe d’enfants surdoués pour qu’ils y présentent leurs inventions et un tas d’autres gens.

Pourquoi il faut le regarder ? Parce que c’est le grand retour du cinéaste Wes Anderson après The French Dispatch. À première vue, Asteroid City ressemble à un autre pot pourri regroupant tous les motifs et de toutes les obsessions plastiques du réalisateur, mais cette histoire de personnages prisonniers dans une ville miniature peut aussi bien être interprétée comme une remise en question de ce carcan qui a fait sa réputation.



A lire aussi Notre critique d’Asteroid City

Plus simplement, c’est une belle et tendre histoire sur des gens paumés qui atterrissent dans une ville paumée et expérimentent l’amour, l’amitié ou « l’autre » dans sa conception la plus large. Il s’agit d’apprendre à (re)créer le lien et à sortir du gouffre. C’est absurde, beau, touchant et plus accessible que la narration en forme de poupée russe le laisse penser. En plus, on a encore une brochette d’acteurs et d’actrices de talent : Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Maya Hawke, Adrian Brody, Edward Norton, Margot Robbie…

NOBODY WANTS THIS

Disponible le 26 septembre

Durée : 10 épisodes de 30 minutes

Une bonne soirée en perspective

Ça parle de quoi ? D’une podcasteuse agnostique et d’un rabbin qui tombent amoureux. Ce n’est pas une blague.

Pourquoi il faut la regarder ? Entre Veronica Mars et The Good Place, il faut bien admettre que Kristen Bell tient une place particulière dans le cœur de certains sériephiles. Si le pitch de Nobody Wants This peut sembler un peu facile (une comédie romantique qui s’interroge sur la tolérance et le regard des autres), sa bande-annonce laisse transparaître sa nature de bonbon sucré, qui dépend forcément de ses situations décalées et de l’alchimie entre ses comédiens.

Kristen Bell fait ainsi face à Adam Brody, en tant que podcasteuse habituée à narrer ses relations bizarres et toxiques dans une relation qu’elle anime avec sa sœur. Avec sa galerie de personnages loufoques (la belle-mère, qui a l’air bien atroce), il pourrait bien s’agir du petit plaisir idéal pour les adeptes de romance.

UN PARFAIT GENTLEMAN

Disponible le 26 septembre

Durée : 1h50

Ici ça bz

Ça parle de quoi ? Un escort boy, pour qui la séduction des femmes est un mode de vie, remet tout en question lorsqu’il commence à tomber amoureux de l’une d’entre elles.

Pourquoi il faut le regarder ? Vous étiez tombés sous le charme de Ryan Gosling dans Crazy, Stupid, Love ? Si oui, peut-être que cette nouvelle version d’un expert en séduction au cœur soi-disant imprenable vous plaira aussi. Mais cette fois-ci, pas de second degré, puisqu’Un parfait Gentleman n’a rien d’une comédie, au contraire.

Cette nouveauté turque réalisée par Onur Bilgetay, avec Çagatay Ulusoy dans le rôle principal, se présente comme un drame intense et sexy. Le cadre ? Le luxe et les apparences, qui n’appellent qu’à être dépassés au cours de la crise existentielle traversée par le héros. De quoi attirer les amateurs de Cinquante nuances de Grey et autres romances teintées d’interdit.

MAIS AUSSI…

Le Dindon, Nous voulons tous être sauvés (saison 2)…