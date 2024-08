Nicole Kidman est obsédée par les films d’horreur et aimerait jouer pour James Wan (loin d’Aquaman)

Nicole Kidman a évoqué son grand amour pour le cinéma d’horreur, et notamment pour les œuvres de James Wan et Ti West.

Même si on a pu voir Nicole Kidman aux côtés de Zac Efron et Joey King dans la comédie romantique Les Dessous de la famille sur Netflix, on sait qu’elle interprétera un rôle bien différent dans Babygirl, le thriller érotique d’Halina Reijn. En effet, elle y jouera une femme d’affaires new-yorkaise vivant une liaison extra-conjugale avec un stagiaire bien plus jeune. Un rôle particulier où elle s’est, a priori, livrée pleinement et qui lui a permis d’expérimenter.

Et justement, Nicole Kidman s’est récemment confiée sur le genre de films qu’elle voudrait explorer à l’avenir pour allonger sa belle carrière. Ainsi, elle a notamment parlé de son obsession pour le cinéma d’horreur, et a avoué qu’elle aimerait bien à nouveau pouvoir travailler dans le monde de l’épouvante.

Seule entre les horreurs

Nicole Kidman, l’horreur et les autres

Même si ce n’est peut-être pas là où on se souvient le plus d’elle, Nicole Kidman a pu s’essayer à quelques reprises à l’horreur. On peut notamment penser au long-métrage d’Alejandro Amenábar, Les Autres, ou encore à Stoker de Park Chan-wook. De passage chez L’Officiel, l’actrice oscarisée a d’ailleurs expliqué qu’elle était assez déçue qu’on ne lui parle pas plus de ce film :

« C’est une blessure profonde, personne ne mentionne jamais Stoker. Park Chan-wook, je l’adore. Ce monologue [celui qu’elle déclame à sa fille jouée par Mia Wasikowska], c’est la raison pour laquelle je l’ai fait. »

Nicole Kidman a également révélé que lorsqu’elle avait reçu la proposition de James Wan pour Aquaman, elle avait d’abord cru qu’il la contactait pour une production d’épouvante, notant qu’elle « voulait vraiment travailler avec lui sur un film d’horreur ».

Le Stoker de Bram Stoker

Dans la suite de l’interview, on comprend d’ailleurs que l’horreur est une vraie obsession dans la vie de l’actrice (elle en regarde beaucoup). Et d’après ce qu’elle a raconté lors de son entretien, on peut supposer qu’elle adorerait se plonger un peu plus dans des films vraiment horrifiques à l’avenir :

« Je n’ai pas encore fait d’horreur classique. De l’horreur hardcore . Je dis ça parce que je regarde des films d’horreur hardcore. Je suis fan de Ti West ! »

De là à vraiment retrouver Nicole Kidman chez James Wan ou Ti West, on en est pour le moment un peu loin. Néanmoins, on est forcément curieux de voir ce qu’elle pourrait faire dans un autre film d’horreur, peut-être dans un univers encore plus gore et marquant que ce qu’elle a fait par le passé. Dans tous les cas, l’actrice australo-américaine sera prochainement à l’affiche de Babygirl pour la première du film lors de la Mostra de Venise le 30 août 2024. Elle sera également à l’affiche de la série Un couple parfait sur Netflix dès ce 5 septembre.