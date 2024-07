Nicolas Cage dit quel est LE film incontournable de sa carrière (et il a bon goût)

Nicolas Cage a réussi à piocher dans son immense filmographie pour répondre à l’impossible question : et s’il ne fallait retenir qu’un seul film ?

Avec plus de 100 films dans sa carrière, difficile de déterminer quel est le rôle qui peut résumer un acteur comme Nicolas Cage. Demandez à l’un des nombreux fans du monsieur, et vous aurez des réponses qui puiseront autant dans les évidences (Leaving Las Vegas, Sailor et Lula, Adaptation, A tombeau ouvert) que dans ses rôles récents (Joe, Dream Scenario, Mandy), en passant par ses pics hollywoodiens (Volte-Face, Rock, Les Ailes de l’enfer) et ses plus belles sorties de route (Ghost Rider, The Wicker Man, Bangkok Dangerous). Tout dépend du type de fan auquel vous faîtes face, et de son envie de répondre au premier ou au troisième degré.



A lire aussi Les 10 meilleurs pétages de câble de Nicolas Cage

A ce stade, présenter Nicolas Cage à une âme pure et candide ne serait pas une mince affaire. Mais ce problème peut facilement être résolu puisque l’acteur a lui-même répondu à cette question épineuse, et donné le meilleur film pour ça.

Quand on te demande de choisir un seul film avec Nic Cage

Nicolas enfermé en cage

C’est dans le journal The New Yorker que l’acteur a désigné ce qui, selon lui, était le film incontournable de sa carrière. Plus précisément, on lui demande quel long-métrage il recommanderait à quelqu’un qui ne le connaîtrait pas, et sa réponse est claire : Pig, sorti en 2021.

Et je pense que les gens peuvent en tirer quelque chose, parce qu’on va tous êtes touchés par une tragédie un jour ou l’autre. La question est juste de savoir quand. C’est aussi un film qui, pour moi, ressemble à une chanson de folk. C’est un film très calme, très doux, ce qui est à l’opposé de ce par quoi nous avons commencé notre conversation — les gens qui pensent que je suis fou.

Nicolas Cage fait là référence à ses performances les plus spectaculaires/cultes/drôles/étranges/effrayantes, comme dans Embrasse-moi vampire, The Wicker Man, Les Ailes de l’enfer, ou encore Ghost Rider.

Ce Nicolas Cage par exemple

Mais Pig est très différent, et Nicolas Cage en a conscience :

J’en suis content parce que je n’avais jamais fait quelque chose comme ça avant, où j’avais l’impression de me rapprocher d’une forme de méditation à l’image, ou d’un haiku.

Non, ce n’est pas un « sous John Wick »

UN DES MEILLEURS NICOLAS CAGE RÉCENTS

Pig est l’un des nombreux films récents décrits comme le grand retour de Nicolas Cage. C’est en tout cas l’une des plus belles preuves de son attachement au cinéma indépendant, aux côtés de Joe en 2013, Mandy en 2018 ou encore Dream Scenario en 2023.

Pour rappel, Pig raconte l’histoire de Rob, un chasseur de truffes solitaire. Une nuit, il est agressé par des inconnus qui lui volent sa truie truffière. Ne rigolez pas, parce que cet événement va le pousser à retourner vers la civilisation, et la suite est réellement étonnante.



A lire aussi Notre critique de Pig, belle surprise avec Nicolas Cage

Quand Nicolas Cage tombe sur un bon scénario

Sorti en octobre 2021, le film réalisé et co-écrit par Michael Sarnoski (Sans un bruit : Jour 1) est passé relativement inaperçu, et a été un échec en salles.

En parlant de cinéma indépendant, Nicolas Cage est actuellement à l’affiche de Longlegs, où il incarne un tueur en série. Et l’acteur est visiblement très content de l’état de sa carrière, comme il l’explique au New Yorker :