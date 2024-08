Netflix dévoile les premières images de son Jumanji maléfique et on demande à voir

Netflix nous a présenté les premières images de son Jumanji version horrifique, et on est logiquement un peu curieux.

Si Netflix nous propose chaque année un grand nombre de productions, il y en a rarement plus de quatre ou cinq qui réussissent à vraiment sortir du lot. Alors qu’on rentrer dans le dernier tiers de 2024, aucun film du N rouge n’a vraiment convaincu la critique (hormis Le cercle des neiges mis en ligne tout début janvier). Heureusement, la plateforme peut compter sur l’amour des abonnés pour certaines productions un peu moins qualitatives d’où le carton impressionnant de Sous la Seine en juin dernier.

Loin des énormes blockbusters qui ont floppé un par un ces derniers temps (Atlas, Rebel Moon…), Netflix peut heureusement compter parfois sur des films moins opulents pour attirer le chaland. Et justement, quelques semaines avant Halloween, la plateforme va sortir un tout petit film d’horreur, Jeu intérieur, dont les premières images ont été dévoilées. Et vu ce qu’on sait de son synopsis, on ne peut pas s’empêcher de voir un petit parallèle avec Jumanji.

Et après, on aura le Jumanji français en mode Les Loups-garous de Thiercelieux

Jeu dangereux à l’intérieur pour Netflix

Ce film écrit et réalisé par Greg Jardin nous plongera dans une fête d’avant mariage se transformant en un cauchemar existentiel lorsqu’un ami éloigné se présente avec une mystérieuse valise. Décrit comme une comédie d’horreur avec une touche de science-fiction, voici plus précisément ce qu’a dit le metteur en scène dans le communiqué de Netflix :

« Ça parle d’un groupe d’amis qui se réunissent dans une maison. L’un d’eux amène une sorte de machine qui permet d’échanger les corps. Il leur propose de jouer à un jeu dans lequel ils peuvent tous échanger leurs corps simultanément. Puis la nuit se transforme en chaos. »

Si l’on en croit ce pitch et le commentaire de son réalisateur, on pourrait donc se retrouver face à un huis-clôt (les images semblent également le suggérer) dans lequel un mystérieux jeu amène les personnages dans un véritable cauchemar. Niveau esthétique, on peut déjà souligner la géométrie des plans, qui seront peut-être un élément important de la mise en scène de Greg Jardin.

Sympa le groupe de potes qui vont mourir

Ou peut-être plutôt Keep Talking and Nobody Explodes

Pour ce qui est du casting, on peut y voir un ensemble d’acteurs s’étant surtout fait connaître dans le monde des séries. On pourra ainsi retrouver Brittany O’Grady (The White Lotus), James Morosini (The Sex Lives of College Girls), Alycia Debnam-Carey (Les 100, Fear the Walking Dead), Devon Terrell (Cursed), Gavin Leatherwood (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Reina Hardesty (Greenhouse Academy) et Nina Bloomgarden (Good Girl Jane).

Reste à voir si le long-métrage réussira à aller au-delà de la formule classique des « jeunes adultes coincés dans une maison » pour nous offrir quelque chose d’original. Concernant sa date de sortie, Jeu d’intérieur devrait arriver sur Netflix le 4 octobre 2024.