Minecraft : Jason Momoa (encore) accusé de comportements déplacés sur le tournage du film

D’après le témoignage de l’une des actrices du film Minecraft, Jason Momoa aurait eu des comportements déplacés envers les membres de l’équipe.

Le film Minecraft est d’ores et déjà taillé pour avoir un succès monstrueux. Non pas que la présence derrière la caméra du réalisateur Jared Hess (Napoléon Dynamite, Super Nacho) soit rassurante, loin de là, puisque ce sera son premier blockbuster – comprenez : pas sûr qu’il ait eu la moindre liberté. Avec 300 millions de ventes, Minecraft est le jeu le plus vendu de l’histoire, et la popularité du monde créé par Markus « Mojang » Persson est telle que même un nanar tout juste potable pourrait être un raz-de-marée dans les salles obscures.



Cependant, il semblerait que les studios aient mis quand même de gros moyens pour assurer un minimum de qualité dans leur produit dérivé, entre autres, en embauchant Jack Black et Jason Momoa. Un Jason Momoa encore marqué par le bide d’Aquaman 2, et qui est conscient d’avoir des rôles dans des films « pas très bons« , malgré un passage remarqué dans Dune.

Mais Jason Momoa pourrait ne pas recevoir très bonne presse avec Minecraft, puisqu’une actrice a raconté qu’il avait eu un comportement gênant sur le tournage.

Gros cachet, gros caractère

Minecraft débloque

Au micro du YouTubeur JasonTheWeen pour son émission Hot Ones diffusée le 14 septembre 2024, la créatrice de contenu très en vue Valkyrae (streameuse la plus suivie sur les réseaux en 2020) est revenue sur son expérience sur le tournage du film Minecraft. Celle-ci a expliqué qu’elle a été invitée à faire une apparition dans le film, et qu’elle a été témoin du comportement de Jason Momoa, comportement qu’elle a qualifié de « décevant« .

« Je fais une apparition dans le film Minecraft. Je devrais parler de Jason Momoa. Je l’ai vu en train de, comment dire, maltraiter certains membres de l’équipe, et c’était assez décevant. C’était après une scène très intense et chargée en émotion et peut-être qu’il était encore dans le personnage, je ne sais pas. J’ai été surprise de la façon dont il a traité certains membres de l’équipe. Il était vraiment en colère contre eux parce qu’ils ne faisaient pas les choses comme il fallait pour la prise de vue. Il était juste en colère, vraiment en colère et criait. Je me suis dit, ce n’est pas un bon environnement de travail, je ne serais pas heureuse de travailler dans ces conditions. »

Notre réaction mesurée à cette annonce

Jason, le retour de la vengeance

Ce n’est pas la première fois que le comportement de Jason Momoa est un sujet. Dans un article du 10 octobre 2023, sur le tournage d’Aquaman 2, Variety écrivait que l’acteur serait apparu sur les plateaux de tournage passablement éméché, et s’en serait pris plusieurs fois à Amber Heard. Outre de la violence verbale, et des appels à faire virer l’actrice, Momoa se serait amusé à s’habiller comme Johnny Depp, histoire de mettre une excellente ambiance de travail.

Jason Momoa se trainait déjà quelques casseroles depuis l’article de The Guardian publié en 2017, rapportant que l’acteur hawaïen avait eu des propos et des comportements déplacés lors du tournage de Game of Thrones. Jason Momoa aurait déclaré qu’il aimait particulièrement les univers de SF et de fantasy, car dans ces mondes, il pouvait « arracher la langue de la gorge d’une personne et s’en sortir, et violer de belles femmes« . Des propos pour lesquels il s’est excusé plus tard.

« Je suis désoléééééééééé »

Le film Minecraft était coincé dans un bourbier de développement depuis la première annonce d’une volonté de portage de la licence sur grand écran en 2014. Shawn Levy, Rob McElhenney et Peter Sollett ont tous fini par abandonner le projet, avant que Jared Hess ne devienne le réalisateur officiel du film en 2022.

A priori, l’adaptation bénéficierait d’un budget de départ de 150 millions de dollars. Pour l’instant le seul record qu’a réussi à battre le film Minecraft, c’est celui d’avoir une bande-annonce avec plus d’un million de pouces à l’envers sur YouTube.

Le film Minecraft de Jared Hess avec Jason Momoa et Jack Black est prévu pour le 2 avril 2025 dans les salles de cinéma françaises.