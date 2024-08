Megalopolis : une bande-annonce provocatrice pour le film hors-norme de Coppola 

Conscient de la réception divisée du film à Cannes, Francis Ford Coppola s’est amusé d’une bande-annonce provocatrice pour son Megalopolis.

Si le Festival de Cannes reste l’un des événements majeurs pour le cinéma mondial chaque année, on sait aussi que son prestige peut parfois être à double tranchant. De The Last Face de Sean Penn à Nos souvenirs de Gus Van Sant, on ne compte plus les films détruits par les premiers avis cannois, au point de mettre en péril la vie du long-métrage avant même sa sortie.

Dans le domaine, nul doute que Megalopolis fera figure de date, tant l’œuvre testamentaire de Francis Ford Coppola a été aussi attendue que détestée. Certes, une partie de la presse s’est montrée intriguée, voire charmée par cette arlésienne ultra-ambitieuse (dans la rédaction, le film divise, comme on l’a exprimé en vidéo), mais pour beaucoup, il s’agit d’un fiasco mémorable pour l’Empereur Coppola.

Étant donné que le film parle d’un architecte de génie méprisé et traîné dans la boue par les politiciens de la ville de New Rome, il va sans dire que le cinéaste doit se reconnaître un peu dans le personnage de César Catilina (Adam Driver). Justement, c’est l’angle choisi par Coppola pour sa nouvelle bande-annonce.

Megalopolis et hybris

Quoi qu’on pense du film, la bande-annonce de Megalopolis est clairement un bijou de marketing provocateur et sale gosse. Alors que la voix-off de Lawrence Fishburne commente ce montage (comme l’acteur le fait dans le film), on y voit une suite de critiques assassines, qui tendent à rappeler que la presse est souvent passée à côté des films de Francis Ford Coppola, y compris sur ses chefs-d’œuvre aujourd’hui incontestés (Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula).

Une belle manière pour le réalisateur de se réapproprier le parcours heurté de son projet hors-norme, dont on peut apercevoir certaines des visions les plus singulières (autant dans leur génie que dans leur mauvais goût). Bien sûr, on pourrait se moquer du fait que Coppola se prive bien d’évoquer ses œuvres les plus récentes et controversées (Tetro, Twixt), ou que cette stratégie du “génie incompris” se permet d’esquiver les accusations face à ses comportements déplacés sur le plateau de tournage.

Néanmoins, au-delà de cette façon habile de conjuguer le film et sa réception, cette bande-annonce ne ment pas sur le caractère atypique de Megalopolis. En plus de mettre en valeur son casting (Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf…), on constate toute l’ampleur de cette fresque moderne, qui s’amuse à réécrire la chute de l’Empire romain avec une touche de La Source vive d’Ayn Rand.

Pour rappel, Francis Ford Coppola a investi une grande partie de sa fortune personnelle pour pouvoir réaliser Megalopolis (dont le budget s’élève tout de même à 120 millions de dollars). Malgré tout, le réalisateur a dû repasser à la caisse pour le marketing du long-métrage, que le distributeur américain Lionsgate a refusé de gérer. Cela explique peut-être ce léger pétage de câble vengeur, à l’image d’un film inclassable. Pour ceux qui n’en peuvent plus d’attendre, Megalopolis arrive le 25 septembre dans les salles françaises.