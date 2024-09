Marvel avait clairement « peur » de Black Panther, selon l’actrice Lupita Nyong’o (Nakia)

Lupita Nyong’o est revenue sur l’angoisse de Marvel et de toute l’équipe du film au moment du premier Black Panther.

Deadpool 3 explose le box-office mondial et le record de Joker. Toutefois, c’est loin d’être le premier carton de Marvel au box-office. Un des films notamment qui avait créé la surprise était le Black Panther de Ryan Coogler, qui avait fini avec plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, alors qu’on parlait d’un super-héros clairement moins identifié que des mythes tels Spiderman. Il faut aussi rappeler que Chadwick Boseman était alors relativement moins connu que d’autres vedettes de l’écurie.

Le deuxième volet, Black Panther: Wakanda Forever, de Ryan Coogler également, avait été lui aussi un gros succès au box-office, bien que moins important. Alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau podcast “Mind Your Own” et du film d’animation Le Robot sauvage pour lequel elle prête sa voix, Lupita Nyong’o a évoqué la peur de Marvel lors de la création du premier Black Panther.

Lupita Nyong’o est revenue dans le Marc Maron WTF podcast sur l’anxiété que la fabrication du premier Black Panther avait créée chez Marvel, les équipes sachant combien les enjeux étaient grands. Lupita Nyong’o a joué Nakia dans les deux films, un des personnages principaux. Elle raconte :

« Il y avait beaucoup de peur, bien sûr, parce que le studio prenait un risque en faisant ce film de super-héros avec uniquement des personnes noires. […] Nous la ressentions vraiment. Même pour nous. On se disait : « On doit réussir. On ne peut pas échouer. » Parce que trop souvent, on entend le mensonge selon lequel la culture noire n’est pas vendeuse. Qu’une expérience noire n’est pas une expérience universelle. Et nous avons dû prouver que c’était faux. Il y avait un sentiment d’appartenance et de détermination sur le plateau. »