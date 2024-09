Maggie Smith : mort de l’actrice de Downton Abbey et reine du cinéma britannique

Maggie Smith est décédée à 89 ans. Hommage à la star du cinéma britannique, connue pour Downton Abbey et Harry Potter, mais qui a tourné avec les plus grands tout au long de sa vie.

Si le monde a connu et aimé Maggie Smith à travers son personnage de la professeure Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter, l’actrice a commencé à tourner dès 20 ans, et est devenue, au fil du temps, un visage emblématique du cinéma.

Tournant avec Jack Clayton dans Le Mangeur de citrouilles et The Lonely Passion of Judith Hearne, jouant Thétis dans Le Choc des Titans de Desmond Davis, apparaissant dans Chambre avec vue de James Ivory, faisant un crochet par la filmographie de Spielberg grâce à Hook, s’adonnant à la comédie avec les deux Sister Act et collaborant avec Robert Altman pour Godsford Park, Maggie Smith savait tout faire. Le monde du cinéma pleure la perte de l’une de ses doyennes les plus admirées.

Maggie Smith dans Gosford Park

Maggie Smith, comédienne de théâtre avant tout

Née en 1934 en Angleterre, et issue d’un milieu intellectuel, Maggie Smith étudie l’art dramatique dès les années 50. Rapidement, en 1956, elle intègre la troupe du Old Vic Theatre de Londres et y interprète, entre autres, plusieurs pièces de Shakespeare. En 1960, elle joue dans une mise en scène de Rhinocéros de Ionesco, assurée par Orson Welles, et donne la réplique à Laurence Olivier (rien que ça).

Une Maggie Smith de marbre dans Le Choc des Titans

L’acteur mythique lui proposera de rejoindre sa propre troupe de théâtre, celle du Royal National Theatre, qu’il est en train de composer. Elle jouera également Othello aux côtés d’Olivier, et l’acteur la dirigera dans Les Trois Sœurs de Tchekov. Smith devient l’une des stars du théâtre londonien, et n’abandonnera jamais la scène en parallèle de sa carrière au cinéma.

C’est au théâtre que l’actrice rencontrera d’ailleurs son premier mari, l’acteur Robert Stephens, avec qui elle aura deux enfants, les acteurs Chris Larkin et Toby Stephens. Plus tard, elle se remariera avec l’auteur Alan Beverly Cross.

Maggie Smith est la grand-mère de Wendy dans Hook

La grand-mère préférée du cinéma

A l’écran, l’actrice développe un registre aussi varié qu’au théâtre, et à partir des années 2000, elle devient l’une des actrices britanniques qui trustent tous les rôles de femme âgée aux côtés de Judi Dench. Un tournant de sa carrière pas si anodin, puisque Smith déclarera elle-même sur la radio américaine NPR que pouvoir évoluer en âge à l’écran était une chance :

“Ce doit être terriblement agréable d’être belle, mais la beauté est une chose terrible à perdre. Quand on a été plutôt impliquée dans le fait d’incarner des personnages toute sa vie, la transition est plus douce. On va de personnage en personnage, et tout à coup on se dit ‘oh je vois, cette fois-ci je serai la mère de quelqu’un. Et la fois d’après, une grand-mère’. Et les choses continuent. »

La prof qu’on voulait tous

Et en effet, lorsqu’arrive en 2001 l’opportunité d’incarner Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter, l’actrice a déjà 65 ans, et c’est alors qu’elle obtient une renommée internationale. Elle tournera dans la franchise pendant dix ans, sans pour autant laisser tomber les productions plus indépendantes. En 2010, elle enchaîne avec la série à succès Downton Abbey, dans laquelle elle brille plus que jamais dans le rôle de la sévère mais touchante comtesse Violet Crawley. Plus encore qu’Harry Potter, la série en fait une véritable star, elle qui vole la vedette à tout le reste du casting. Toujours au micro de la NPR, elle réagira d’ailleurs à ce supplément de notoriété :

“Je trouve que c’est difficile à comprendre. J’ai vécu très longtemps sans que tout cela m’arrive. Et c’est un sentiment vraiment très étrange. Parfois, c’est très agréable, mais parfois, on voudrait pouvoir être tranquille, s’occuper de ses affaires sans se demander de si on va être espionnée ou interrompue pour faire l’un de ces trucs avec ces saletés de portables.” [Le journaliste lui demande si elle parle de selfies]. “Eh bien oui, j’imagine”.

Les deux véritables stars de l’affiche : Maggie Smith et Shirley MacLaine

Un talent reconnu de tout le monde

Couverte de prix toute sa vie, Maggie Smith remporta pas moins de 7 BAFTA, 4 Emmy Awards, 3 Golden Globes au cours de sa carrière. Au total, elle fut nommée 157 fois et récompensée 58 fois. Également décorée de l’Ordre de l’Empire britannique par Elizabeth II, elle obtint, tout comme sa consœur Judi Dench, le titre honorifique de “Dame”.

En 2007, Maggie Smith apprend malheureusement qu’elle souffre d’un cancer du sein. Bien qu’elle soit complètement guérie au bout de deux ans de traitement, la chimiothérapie et la maladie l’auront beaucoup affaiblie. L’actrice décède à l’hôpital le 27 septembre 2024 à l’âge de 89 ans. Une perte inestimable pour le monde du cinéma et du théâtre.