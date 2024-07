Après Longlegs, NEON s’offre un film d’horreur paranormal que vous ne voudrez pas rater

Après le très bon démarrage de Longlegs d’Oz Perkins, Neon va distribuer un film d’horreur found footage produit par le réalisateur de The Haunting of Hill House.

Alors que Longlegs bat plusieurs records après son lancement aux États-Unis, on se dit que l’avenir est très prometteur pour la société de production Neon, notamment pour ce qui est du cinéma d’horreur. Entre le film d’Oz Perkins et Immaculée, le distributeur a en effet frappé un grand coup dans le milieu de l’épouvante cette année.

Et tandis que le réalisateur de Longlegs a expliqué sa fin satanique, on vient d’apprendre que Neon allait distribuer un nouveau film d’horreur, cette fois dans le genre du found footage et du paranormal.

Neon + YouTube = Shelby Oaks

Intitulé Shelby Oaks, le film raconte comment une jeune femme, Mia, tente de retrouver sa petite sœur Riley, disparue il y a douze ans. Elle faisait partie d’un groupe enquêteurs du paranormal qui étaient très actifs sur YouTube au milieu des années 2000 et qui se sont un jour mystérieusement volatilisés. Tandis que Mia commence à découvrir d’étranges pistes qui la ramènent directement à son enfance et à celle de Riley, elle comprend qu’un mal ancien se cache derrière tout ça.

En plus de faire de YouTube un des éléments de son scénario, Shelby Oaks est donc également lié à la plateforme via son créateur. En effet, c’est le YouTubeur Chris Stuckmann, spécialisé dans le cinéma, qui l’a réalisé et co-écrit. Comme l’a révélé le vidéaste, ce projet lui tenait à cœur depuis de nombreuses années, et il est parvenu à le concrétiser à partir de 2022 grâce à une campagne Kickstarter. Elle lui a permis d’accumuler 1,4 million de dollars en moins d’un mois, faisant de Shelby Oaks le film d’horreur ayant reçu le plus de financements sur la plateforme.

SHELBY OAKS.



A new horror from director Chris Stuckmann and executive producer Mike Flanagan.

Coming soon. pic.twitter.com/SsKvIPud8n — NEON (@neonrated) July 16, 2024

Neon a donc récemment acquis les droits de ce film indépendant, et on peut ainsi facilement faire un parallèle avec La Main des jumeaux australiens Danny et Michael Philippou, deux vidéastes amateurs également originaires de YouTube et dont le premier long-métrage avait été distribué par A24 en 2023.

Pour revenir à Shelby Oaks, aucune date de sortie pour le film de Chris Stuckmann n’a encore été révélée, mais on sait qu’il sera à l’affiche du Festival international de films Fantasia, avec une première projection prévue ce 20 juillet 2024.