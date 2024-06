Les nouveautés films et séries à voir sur Amazon Prime en juin

Parce qu’il n’y a pas que Netflix dans ce monde et que d’autres plateformes voient leur catalogue grandir chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on a décidé de faire le point sur les nouveautés prévues sur Amazon Prime Video. Chaque début de mois, Ecran Large reviendra donc sur quelques nouveautés ajoutées par Amazon Prime Video dans son catalogue, films et séries confondus, originaux ou pas, dans une liste non exhaustive.

Alors, quels sont les films et les séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming en juin ?

The Boys are back

Déjà disponible

La saga La Panthère rose

Sortie : entre 1963 et 1993

Durée : entre 1h23 et 1h55

Revoyez The Party aussi, parce que c’est grandiose

Ça parle de quoi ? De Jacques Clouseau, l’inspecteur de police le plus maladroit de tous les temps, qui parvient à résoudre des enquêtes en semant le chaos.

Pourquoi il faut le regarder ? Parce que c’est une saga culte et unique en son genre, notamment grâce au talent de ses deux architectes : l’acteur Peter Sellers (qui apparaît en Clouseau dans 6 films), et le réalisateur Blake Edwards (qui a réalisé 8 des 9 films, en plus de ses crédits de scénariste et producteur).

C’est d’autant plus remarquable que cette franchise a eu une histoire très particulière. Dans le premier La Panthère rose (1963), l’inspecteur Jacques Clouseau était un second rôle, aux côtés du voleur Sir Charles Lytton interprété par David Niven. C’est à partir du deuxième opus, Quand l’inspecteur s’emmêle (1964), que Peter Sellers a développé ce personnage culte, avec l’aide de Blake Edwards qui n’a accepté de revenir qu’à cette condition.

Et ce générique et ce thème de Henry Mancini : inoubliables

Quand l’acteur est décédé en 1980, la Panthère rose a continué. D’abord en le ramenant grâce à des scènes tournées mais non utilisées dans A la recherche de la Panthère rose (1982), suivi directement par L’Héritier de la Panthère rose (1983), où Roger Moore reprend le rôle le temps d’une apparition. Puis avec Le Fils de la Panthère rose (1993), qui a tenté de continuer la saga avec Roberto Benigni dans le rôle du fils caché de Clouseau.

Que reste t-il de cette Panthère rose alors ? Le génie comique de Peter Sellers, capable de tomber, glisser, jouer du violon, ranger son briquet (allumé), jouer au billard et compter jusqu’à cinq comme personne. Particulièrement dans Quand l’inspecteur s’emmêle et Le Retour de la Panthère rose, considérés par beaucoup comme les meilleurs.

Embrasse-moi, vampire

Sortie : 1989

Durée : 1h43

La meilleure performance de l’histoire du cinéma

Ça parle de quoi ? Peter Loew se demande s’il n’est pas devenu un vampire. Mythe ? Réalité ? Gros n’importe quoi ? Personne ne sait (dernière proposition)

Pourquoi il faut le regarder ? Quelques classiques débarquent sur Amazon Prime, comme le chef-d’œuvre Douze hommes en colère. Mais puisqu’on vous sait soit suffisamment cinéphiles, soit déviants, soit les deux (surtout les deux), on vous conseille plutôt Embrasse-moi, vampire, probablement le fait d’arme le plus remarquable de la première partie de la carrière de Nicolas Cage.

Entendons-nous bien : son ton de simili-comédie pseudo-fantastique n’a pas grand intérêt. La véritable attraction, c’est l’enchainement de pétage de câble de l’acteur, qui se sent investi d’une mission, à savoir faire sauter le concept d’actor-studio de l’intérieur. Outre la fameuse séquence du goûter au cafard, il récite l’alphabet en hurlant, fixe sa secrétaire d’un regard si pervers qu’il a quasiment fabriqué le concept de meme internet et explore les frontières du cabotinage devant un casting estomaqué. Bon appétit.

Damaged

Déjà disponible

Durée : 1h32

Ça parle de quoi ? Dan Lawson, détective à Chicago, se rend en Écosse pour rejoindre et faire équipe avec le détective local Boyd, suite à la résurgence d’un tueur en série dont les crimes correspondent à une affaire non résolue.

Pourquoi il faut le regarder ? « Êtes-vous un loup déguisé en mouton ? ». Avec son synopsis, Damaged nous promet un thriller policer noir et violent, notamment porté par l’intrigant duo Samuel L. Jackson/Vincent Cassel. Mis en scène par Terry McDonough (réalisateur de plusieurs épisodes de Breaking Bad, Better Call Saul et Suits), le film présente une filiation évidente avec les autres long-métrages du genre, et plus précisément Seven et Zodiac de David Fincher.

McDonough cherche ainsi à nous plonger dans une atmosphère pesante, dans laquelle meurtres en série et rituels sataniques forment les contours d’une enquête où la dualité entre la proie et le chasseur reste centrale.

Bientôt disponible

The Boys – Saison 4

Disponible le 13 juin

Durée : 8 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Dans la saison 4 de The Boys, le monde est au bord du gouffre. La guerre civile est proche aux États-Unis alors que Victoria Neuman se rapproche de plus en plus de la Maison Blanche, avec l’aide plus ou moins voulue d’Homelander, érigé en idole des extrémistes suprémacistes américains.

Pourquoi il faut la regarder ? Après trois superbes premières saisons et deux ans d’absence, The Boys revient avec 8 nouveaux épisodes qui s’annoncent toujours aussi sanglants et fous. Dans un univers dystopique où les super-héros sont devenus les égéries d’une multinationale à deux doigts de contrôler le monde, la suite de la série d’Eric Kripk nous présentera ainsi un nouveau chapitre de l’affrontement entre les Supes et les Boys.

On retrouvera évidemment les personnages et les divers acteurs qui nous ont fait adorer la série (Karl Urban et Anthony Starr en tête de liste), toujours avec ce style mature, violent et cynique qui a fait le succès de cette adaptation des comics éponyme de Garth Ennis et Darick Robertson. Les 3 premiers épisodes de la saison 4 seront donc disponibles dès le 13 juin, puis un par jour jusqu’à son final.

Les Infaillibles

Disponible le 20 juin

Durée : ?

Ça parle de quoi ? Alors qu’un gang de braqueurs sème le chaos à Paris et humilie la police depuis des mois, le Ministre de l’Intérieur veut du sang neuf à la tête de l’enquête : Alia est marseillaise, explosive et ingérable, Hugo est parisien, major de promo et méticuleux. Bref, ils ont tout pour se détester. Une alliance forcée, pour le meilleur et pour le pire… et plus si affinités ?

Pourquoi il faut le regarder ? Dernière comédie française originale d’Amazon Prime Les Infaillibles est taillé pour les fans d’Ines Reg et de Kevin Debonne. Si vous ne connaissez pas, ce sera l’occasion, et si vous n’aimez pas la paire d’humoriste, passez votre chemin. S’il se la joue Bad Boys à la française, le film de Frédéric Forestier, réalisateur de Chasse Gardée et de Les Bodin’s en Thaïlande devrait plus tenir de ses précédentes comédies que des films d’action avec Will Smith et Martin Lawrence.

Cependant, certaines scènes d’action ont un peu l’air de relever le projet, et le tout ne semble clairement pas mal produit pour autant. Pour une soirée série B, le film devrait largement faire l’affaire.

My Lady Jane – saison 1

Sortie : 27 juin 2024

Durée : 8 épisodes

Ça parle de quoi ? Lady Jane Grey et son mari Guildford vivent sous le règne d’Edward, fils d’Henry VIII. La brillante Lady Jane se retrouve couronnée reine du jour au lendemain et devient la cible de malfaiteurs qui veulent son trône et sa tête.

Pourquoi il faut la regarder ? Les séries prenant comme concept de base l’histoire alternative sont monnaies courantes de nos jours : The Man in The High Castle, For All Mankind, Hunters… En général, celle-ci se placent aux XX ou XXième siècle, mais My Lady Jane choisi de se positionner juste après la mort du roi Charles VIII, à la fin du 15ème siècle, pour une série qui s’annonce aussi drôle qu’absurde, sans oublier sa dose de romance et de scène osée.

Le projet devrait aussi ne pas être avare en séquence d’action, et semble réellement vouloir mettre de côté l’aspect demoiselle en detresse, sans tomber dans les clichés du genre. My Lady Jane était à l’origine une saga de livres, co-écrits par Brodi Ashton, Jodi Meadows et Cynthia Hand.

Mais aussi…

