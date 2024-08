Les naufragés du Wager : Martin Scorsese va-t-il abandonner son film de pirates ?

Martin Scorsese pourrait abandonner les projets d’envergure, ce qui condamnerait son film de pirates Les naufragés du Wager.

Bourreau de travail qui enchaîne les projets d’envergure sans broncher depuis presque un demi-siècle, Martin Scorsese, du haut de ses 81 ans, aurait-il décidé de lever le pied ? Non seulement il poursuit sa carrière cinématographique derrière la caméra avec succès, mais il cumule également les rôles de producteur pour les petits et grands écrans. Un cumul des mandats qui ferait presque frémir certains élus siégeant à l’Assemblée.

C’est justement en tant que producteur pour le documentaire Made in England, qui retrace le parcours du duo de cinéastes des années 40-50 Michael Powell et Emeric Pressburger (à qui on doit des films cultes tels que Le Narcisse Noir) que Martin Scorsese a pris la parole et a expliqué qu’il souhaitait diminuer sa charge de travail. Ce qui pourrait signifier que des projets d’envergure comme Les Naufragés du Wager, son film de pirates avec Léonardo Di Caprio, pourrait être abandonné.

HMS Wager : naufrage en vue ?

Comme l’a reporté World of Reel, lors d’une session de questions-réponses au Jacob Burns Film Center près de New York, Martin Scorsese a été questionné sur ses projets d’avenir. Il a déclaré qu’il travaillait sur une « série limitée« , sur laquelle il souhaitait pleinement s’investir. Le réalisateur a en effet expliqué regretter de ne pas avoir eu un rôle plus important pour Boardwalk Empire et Vinyl, dont il n’a réalisé que les pilotes.

Martin Scorsese a ajouté à sa réponse qu’il ne voulait plus faire de film avec des centaines de figurants. La phrase semble anodine, mais au contraire, cela pourrait signifier que son biopic de Sinatra et aussi l’adaptation du roman de David Grann (déjà auteur de Killers of the Flower Moon) Les naufragés du Wager ne verront peut-être pas le jour, ou alors seraient mis en attente.

Richie Finestra, Eddie Barclay en rose

La déclaration de Martin Scorsese résonne étrangement avec le fait qu’en janvier dernier, le réalisateur avait déclaré que son film Life of Jesus, basé sur le roman éponyme de Shūsaku Endō, ne durerait que 80 min, loin des 2h45 de son La Dernière Tentation du Christ ou des mastodontes The Irishman et Killers of the Flower Moon qui duraient tous les deux près de 3h30. Le tournage du film devait débuter cette année, en Italie, en Égypte et en Israël. Mais la situation actuelle au Moyen-Orient pourrait reporter ce début de tournage aux calendes grecques.

Martin Scorsese a laissé entendre qu’il pourrait lancer le projet d’adaptation du roman Home (Chez Nous en VF) de Marilynne Robinson, qui pourrait être son prochain film après Life of Jesus. Home se déroule dans les années 50 et conte l’histoire d’une famille américaine dans une ville fictive perdue au fin fond de l’Iowa. Sur fond d’extrémisme religieux, de misère et de violence sociale, d’amours contrariés et d’histoires de familles cachées sous le tapis, Home pourrait constituer un terrain de jeu idéal pour le cinéma de Martin Scorsese.

Un cinéma plus intimiste, moins explosif qu’un Les Naufragés du Wager, avec ses potentielles scènes en mer, ses guerres contre les éléments et ses mutineries. Pour l’heure, il s’agit simplement de spéculations. Par ailleurs, comme Martin Scorsese l’avait suggéré un temps, il est tout à fait possible qu’il n’abandonne pas Les Naufragés du Wager totalement, mais le co-réalise avec un autre cinéaste en soutien (probablement sur les scènes les plus importantes). Affaire à suivre…