La Planète des singes 4 : une version un peu WTF arrive et on l’avait pas vu venir

La Planète des singes : Le Nouveau Royaume de Wes Ball va avoir droit à une version un peu spéciale et c’est inattendu.

Les director’s cut, les editor’s cut, les special edition… Hollywood ne manque pas de termes pour les ressorties de films dans une nouvelle version. Entre George Lucas et ses quelques itérations de Star Wars, les multiples montages du Blade Runner de Ridley Scott ou, bien évidemment, Zack Snyder avec ses films pas finis, mais qui seront mieux, promis, en version longue 4K noir et blanc ralenti x8 option mal au crâne (Rebel Moon et ses nouveaux titres viennent en tête), les films n’ont presque jamais fini de muter.

Et parfois, certaines nouvelles versions apportent une vision différente, un nouveau regard sur un film. Typiquement, le format Black and Chrome de Mad Max : Fury Road a réussi à rester dans les esprits, offrant un écrin inédit au chef-d’œuvre de Miller. Si la nouvelle édition de La Planète des singes : Le Nouveau Royaume ne sera sûrement pas au même niveau, elle a le mérite d’intriguer.

A lire aussi Notre critique de La Planète des singes : Le Nouveau Royaume

La planète des singes humains en motion capture

Selon People, le quatrième opus de la saga contant la conquête de la Terre par des simiens va bientôt avoir son édition physique 4K UHD aux États-Unis. Jusqu’ici rien de bien spécifique, mais au contraire, cette édition aura droit à un petit bonus assez original : la Inside the Lens : The Raw Cut. Ici, il faut comprendre « à l’intérieur de l’objectif : la version brute ».

Cette version alternative coupera l’écran en deux, en split-screen, en mettant d’un côté le film tel qu’on le connait, et de l’autre, celui contenant une partie des effets spéciaux afin de mettre en avant les performances des acteurs en motion capture. Une idée WTF qui est en tout cas assez amusante sur le papier. La Raw Cut disposera également de commentaires audio optionnels de Wes Ball, du monteur Dan Zimmerman et du superviseur des effets spéciaux Erik Winquist.

Il y aura surement des moments involontairement drôles

Dans le reste des bonus du Blu-ray, on retrouvera 14 scènes coupées ou rallongées, et un documentaire making-of appelé Inside the Forbidden Zone: Making Kingdom of the Planet of the Apes (Dans la Zone Interdite : La Création du Nouveau Royaume). Pour voir Kevin Durand, Owen Teague ou encore Peter Macon donner le meilleur d’eux-mêmes, les Américains ne devront patienter que jusqu’au 9 juillet. De notre côté, aucune date de sortie précise n’a été communiquée pour le moment, mais on espère que notre édition vidéo aura le droit à un tel bonus.