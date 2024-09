L’Amour Ouf : une bande-annonce impressionnante pour l’ambitieux film français de Gilles Lellouche

Après un premier teaser très décevant, L’Amour Ouf porté par Adèle Exarchopoulos et François Civil se dévoile dans une bande-annonce impressionnante.

Qui arrêtera Hugo Sélignac ? Le producteur enchaîne les festivals et les succès, et ne compte pas s’arrêter là. Alors que son film Leurs enfants après eux des frères Boukherma et avec Gilles Lellouche a remporté le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour Paul Kircher, il avait également présenté deux films au dernier Festival de Cannes, Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux en ouverture et L’Amour Ouf réalisé par Gilles Lellouche lui en compétition pour la Palme d’or.

Hugo Sélignac avait déjà produit Le Grand Bain et il refait donc équipe avec Gilles Lellouche, cette fois avec des moyens encore plus importants, pour L’Amour ouf. Alors que les deux amis, après Bac Nord, travaillent au tournage du nouveau film de Cédric Jimenez Chien 51, une bande-annonce de L’Amour Ouf a été dévoilée et franchement, elle donne plutôt envie.

Une bande-annonce ouf

Si le teaser de L’amour ouf en montrait très peu, la nouvelle bande-annonce elle dévoile clairement les enjeux de cette romance tragique mêlée à de l’action notamment avec la voix d’Adèle Exarchopoulos et la musique dramatique. On ressent en effet ici mieux l’ampleur de cette fresque, les images prenant pleinement possession de l’écran. Cette bande-annonce donne aussi un meilleur avant-goût du mélange des genres et le côté film de gangsters est nettement accentué. C’est en particulier le cas grâce au personnage de mafieux joué par Benoît Poelvoorde.

À juste titre, le trailer capitalise d’ailleurs avant tout sur le casting de stars, sans doute pour espérer attirer les spectateurs. Ainsi, le duo principal Adèle Exarchopoulos et François Civil est quasiment de tous les plans, tout comme leur version jeune avec Mallory Wanecque et le moins connu Malik Frikah. On aperçoit également Raphaël Quenard, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez ou encore Jean-Pascal Zadi.

Me and the boys

Pour rappel, le film racontera l’histoire de Jackie et Clotaire, deux ados qui grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. Du moins, jusqu’à ce que la vie les sépare… à tout jamais ? Pour vraiment vivre cette fresque française très ambitieuse, il ne faudra pas attendre trop longtemps. L’amour ouf sortira ce 16 octobre au cinéma en France.