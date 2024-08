L’Amour ouf : une bande-annonce anti-spectaculaire pour l’ambitieuse fresque de Gilles Lellouche

L’Amour ouf, le nouveau film de Gilles Lellouche, vient de se dévoiler dans une première bande-annonce.

Après le large succès de Le Grand Bain, Gilles Lellouche a vu les choses en grand pour son troisième film. Là encore, il y a toujours un énorme casting (dont François Civil et Adèle Exarchopoulos), mais plus encore, il y a surtout une histoire beaucoup plus ambitieuse et le budget qui va avec : 35,7 millions d’euros (pas loin de celui du Comte de Monte-Cristo, qui était à 42,9 millions). Une ambition qui a frappé dans l’œil de Thierry Fremaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui l’a carrément invité en compétition, et donc en course pour la Palme d’or.

Un choix qui a beaucoup divisé les festivaliers lors de sa projection, certains dénonçant une fresque indigeste et un propos maladroit sur le banditisme et d’autres saluant son audace et la puissance émotionnelle. L’amour ouf n’a donc pas laissé indifférent et, à quelques mois de sa sortie, il est donc temps pour lui de se montrer au grand public, ce qu’a fait Studio Canal en balançant un premier teaser.

Un teaser… pas ouf

On ne va pas se mentir, un teaser, c’est censé donné envie ou en tout cas, créer une vraie grosse attente tout en gardant du mystère. Si ce teaser de L’amour ouf en montre très peu, le choix esthétique est lui plus qu’étonnant. Impossible en effet de ressentir l’ampleur du récit et de cette fresque romantique en renfermant les images à l’intérieur des lettres du titre du film.

Bien sûr, la symbolique est là (tout existe à cause de cet amour « ouf » et donc tout y est contenu) et le teaser donne un avant-goût du mélange des genres entre le drame social, le film de gangsters, le faux-musical à la West Side Story, la tragédie romantique… Sauf que visuellement, c’est presque un peu dommage pour donner une idée réelle de l’ambition de Lellouche.

Tués par une partie de la critique

Plutôt que de présenter les principaux enjeux du film plus frontalement, il semble que Studio Canal a plutôt choisi de capitaliser sur son parterre de stars pour attirer les spectateurs. En vrac, on découvre donc, aux côtés d’Adèle Exarchopoulos et François Civil, Mallory Wanecque, Raphaël Quenard, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez, Jean-Pascal Zadi et Karim Leklou. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre ? Possible.

On peut en tout cas imaginer qu’une bande-annonce plus démonstrative sera dévoilée avant la sortie du film, prévue pour le 16 octobre 2024 au cinéma.