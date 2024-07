Netflix : J.D. Vance, candidat-vice-président de Trump, a un film sur la plateforme mais le saviez-vous ?

Le film Une ode américaine, disponible sur Netflix, est inspiré de la biographie de J.D. Vance, sénateur américain et colistier de Donald Trump pour la vice-présidence.

Avant The Apprentice, le biopic sur la jeunesse de Donald Trump qui terrorise Hollywood, qui a été présenté à Cannes cette année et qui peine à trouver une date de sortie au cinéma, il y a eu Une ode américaine. Intitulé Hillbilly Elegy en VO, Netflix aurait acheté les droits d’adaptation de l’autobiographie de J.D. Vance pour la modique somme de 45 millions de dollars selon Deadline.

Réalisé par Ron Howard et arrivé sur Netflix en 2020, Une ode américaine s’est reposé sur une brochette d’acteurs de haut vol, tous ayant déjà eu des accointances avec les films politiques : Amy Adams (Vice), Glenn Close (The Wife) et Gabriel Basso (The Whole Truth). Une production qui avait l’air de se gargariser de son panneau « inspiré d’une histoire vraie« , que nous avions qualifiée de « safari social embarrassant« , et qui dépeint la vie de J.D. Vance, potentiel prochain vice-président des États-Unis.

Éloge du péquenaud moyen

Si « Hillbilly » signifie littéralement un montagnard, on le traduit plutôt par « péquenaud » ou « plouc » tant le terme est chargé de connotations négatives en anglais. Hillbilly Elegy, c’est donc l’éloge du plouc, de l’habitant moyen vivant dans les campagnes coincées entre les Appalaches et les monts Ozarks, voire du pauvre type coincé dans la Rust Belt. Exactement l’endroit où est né et a grandi J.D. Vance, puisqu’il a vécu à Middletown dans l’Ohio. Le sénateur américain a décrit dans son autobiographie, qu’il a écrite à seulement 32 ans, comment il est devenu un self-made man.

L’adaptation de Ron Howard met largement en avant les pulsions d’autodestruction et de mort de Beverly Vance (Amy Adams), la mère toxicomane du futur sénateur. Dans un climat de misère sociale et intellectuelle, J.D. Vance (Gabriel Basso) y est décrit comme l’incarnation même de l’American Dream : une force de la nature, doté d’un caractère capable de surmonter toutes les difficultés. Une force qu’il doit évidemment à sa grand-mère (Glenn Close), fervente évangéliste et défenseuse des valeurs d’une Amérique puritaine.

Le visage d’une Amérique épanouie

JD Vance : toute ressemblance n’est pas fortuite

Bien que l’autobiographie de J.D. Vance ait été un best-seller, le livre a été largement critiqué pour véhiculer des stéréotypes très dégradants à l’égard de la classe moyenne américaine. Pourtant, cette usine de clichés a permis à JD Vance de devenir l’un des symboles de la classe ouvrière blanche américaine, et de se lancer dans la politique, avec des idées proches de la droite dure : les jeunes ne savent plus travailler, les chômeurs sont des fainéants, et les bénéficiaires des minimas sociaux sont des poids pour la société.

« Dans des endroits comme Middletown, les gens parlent sans cesse de travail acharné. Vous pouvez vous promener dans une ville où 30 % des jeunes hommes travaillent moins de vingt heures par semaine et ne pas trouver une seule personne consciente de sa propre paresse. » JD Vance – Hillbilly Elegy

Rien à voir avec La Légende de Bagger Vance

Au départ farouchement opposé à Donald Trump, J.D. Vance a fini par rejoindre son camp, et par pourvoir quelques théories fumeuses des partisans du grand remplacement, tout en se faisant colporteur de nombreuses théories complotistes.

Le film Une ode américaine par Ron Howard est toujours disponible sur la plateforme de streaming. Malgré les mauvaises critiques de la presse à son égard, l’adaptation de Hillbilly Elegy bénéficie d’une certaine aura, et affiche même un score du public de 82% sur Rotten Tomatoes, contre 25% pour l’avis de la presse.