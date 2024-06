Hunger Games 6 : un nouveau film sur un des meilleurs personnages de la saga arrivera en 2026

Un nouveau film de la saga Hunger Games a été annoncé, et il sera centré sur un des personnages les plus populaires de la trilogie originale.

Malgré la fin de la saga principale Hunger Games en 2016 avec La Révolte : partie 2, l’univers créé par Suzanne Collins n’a pas fini d’apparaitre sur nos écrans. En effet, l’autrice des livres continue d’abreuver son monde de nouveaux romans, tous se situant avant les évènements racontés dans les livres originaux.

Après un retour plutôt convaincant dans les salles en fin 2023 avec le prequel Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, la société divisée en douze districts s’apprête à refaire un tour dans nos salles. Alors que le premier spin-off prenait place 64 ans avant la quadrilogie portée par Jennifer Lawrence, ce nouveau projet se rapprochera de l’époque de Katniss Everdeen et suivra un de ses plus grands alliés : Haymitch Abernathy.

La perruque d’une génération

Hunger Games : Sunrise on the Woody

Peu après l’annonce du nouveau livre de Collins intitulé The Hunger Games : Sunrise on the Reaping, le compte officiel de la saga a confirmé la production du nouveau long-métrage l’adaptant. Sunrise on the Reaping, ou Lever de soleil sur la Moisson dans notre belle langue suivra donc la partie de Hunger Games qu’a vécu le personnage de Woody Harrelson, vingt-six ans avant les événements du premier roman de la saga avec Katniss.

Dans l’univers de Collins, Haymitch Abernathy est un personnage important, étant donné qu’il est le seul à avoir gagné un Hunger Games en venant du 12e District avant Katniss. Haymitch est choisi pour les 50e Hunger Games à seulement 16 ans. Cette édition était spéciale, car elle avait vu le nombre de participants doublé, et devrait donc être particulièrement violente.

Là, il a 16 ans (pitié ce serait hilarant)

À la réalisation, personne n’est encore annoncé officiellement, mais Francis Lawrence, qui est derrière les quatre derniers films, serait en discussion pour reprendre son poste. Nina Jacobson, productrice des autres opus est de retour, et sera accompagné de Brad Simpson, producteur sur La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur.

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur le casting de ce projet, et il serait étonnant de voir Woody Harrelson reprendre son rôle pour se jouer plus jeune de 30 ans (mais ce serait un peu drôle). Le livre Hunger Games : Sunrise on the Reaping est prévu pour le 18 mars 2025, le film, lui, a aussi une date de sortie : le 20 novembre 2026 aux États-Unis (et très probablement le 18 chez nous).