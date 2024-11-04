Godzilla : après Minus One, un nouveau film est annoncé, et ça va faire plaisir aux fans 

Le succès de Godzilla Minus One au Japon et au-delà a amené la Toho à annoncer un nouveau film plus vite que prévu.

Godzilla Minus One a été le film de tous les records. Pour sa 33e incursion avec le traditionnel studio japonais Toho, le roi des monstres a remporté plus de 116 millions de dollars dans le monde, devenant par la même occasion le plus gros succès d’un film Godzilla japonais.

Le résultat est d’autant plus impressionnant quand on sait que le blockbuster a été réalisé avec un budget minuscule, estimé autour des 15 millions de dollars. La leçon a été massive, surtout à Hollywood, où pendant le même temps, certains tentpoles se ramassaient les dents avec des tirelires dépassant les 250, voire 300 millions de dollars.

Il est clair que Godzilla Minus One doit beaucoup à l’intelligence de sa mise en scène et à la gestion maline de ses maigres ressources. Le réalisateur Takashi Yamazaki, également directeur des effets visuels, a permis à son équipe de VFX de remporter l’Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2024, au nez et à la barbe de plus grosses productions comme The Creator ou Les Gardiens de la galaxie 3. Fort de ce carton plein, la Toho vient de faire une annonce qui devrait ravir les fans du gros lézard atomique.

Godzilla Minus Two ?

En effet, à l’occasion des 70 ans de Godzilla, la Toho a publié sur ses réseaux sociaux une courte vidéo qui fait plaisir : le studio a greenlighté la production d’un nouveau film Godzilla, toujours réalisé et écrit par Takashi Yamazaki.

Aucune autre information n’a pour le moment été communiquée, pas même la nature du long-métrage. S’agira-t-il d’une suite à Minus One ? C’est fort possible. Pour rappel, le récit revient aux origines du monstre et de sa portée métaphorique (la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le traumatisme d’Hiroshima et Nagasaki). On y suit Koichi (Ryūnosuke Kamiki), un kamikaze déserteur qui a réussi à survivre à une confrontation avec la bête, se lance dans une quête rédemptrice. (attention la suite du papier spoile le film)

Guess Who’s Back ?

À la fin de Minus One, deux éléments laissent une porte ouverte à une potentielle suite. Tout d’abord, Godzilla, dont la carcasse est écrasée par la pression des profondeurs océaniques dans lesquelles il a été emporté, commence néanmoins à se régénérer.

Enfin, la petite amie de Koichi, Noriko, a survécu contre toute attente à l’attaque de Godzilla sur la ville de Ginza. Koichi la retrouve à l’hôpital, mais elle semble étrangement connectée à la créature par une marque noire sur son cou. Reste maintenant à savoir si ces éléments seront réutilisés, ou si Takashi Yamazaki se permettra de partir dans une autre direction.