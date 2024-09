Gladiator 3 : Ridley Scott a déjà des idées pour une suite inspirée du Parrain

Gladiator 3 avec Paul Mescal pourrait voir le jour selon Ridley Scott, qui rêve d’une saga de l’ampleur des suites du Parrain.

Que l’on soit sensible ou non à ses dernières productions, force est de constater que malgré ses 86 ans, Ridley Scott est toujours un cinéaste très actif et ambitieux. Après son drôle de biopic sur Napoléon, le réalisateur d’Alien, Blade Runner et plus récemment du Dernier Duel revient à l’univers exploré dans son film Gladiator, sorti en 2000. Et si ce Gladiator 2 ne sort que dans quelques semaines, Ridley Scott a déjà de la suite dans les idées.

Bientôt le retour du roi

Gladiator 3 : jamais 2 sans 3

En effet, lors d’un échange avec le Hollywood Reporter, Ridley Scott évoquait déjà cette semaine ses envies de réaliser un Gladiator 3. C’est ce vendredi que la nouvelle a été partagée, dans un article de Première. Le cinéaste aurait, en effet, des idées pour une éventuelle suite du film avec Paul Mescal et Pedro Pascal :

ATTENTION : légers spoilers sur la fin de Gladiator 2

« […] l’idée d’un Gladiator 3 me trotte déjà dans la tête. Et oui, vraiment ! J’ai lancé la machine… La fin de Gladiator 2 évoque celle du Parrain, avec Michael Corleone qui se retrouve à une place qu’il ne convoitait pas et qui se demande : « Maintenant, Père, qu’est-ce que je fais ? » Donc, le prochain [film] parlera d’un homme qui ne veut pas être là où il se trouve. »

Ridley Scott veut relancer une franchise après Alien et Blade Runner

Dans un entretien ultérieur avec Première, Paul Mescal a affirmé qu’il n’était au courant des plans de Scott que depuis peu. Si l’acteur dit ne pas vouloir se précipiter, il semble intéressé par l’idée de revenir dans un Gladiator 3. Rien ne devrait être confirmé d’ici la sortie de Gladiator 2 dont le succès au box-office décidera de l’avenir de la franchise.

D’autant que rien n’est joué, vu la somme astronomique qu’aurait coûté Gladiator 2 – 310 millions de dollars de budget de production, selon le Hollywood Reporter. Pour rappel, le nouveau film réalisé par Ridley Scott débarquera dans nos salles de cinéma françaises le 13 novembre prochain.