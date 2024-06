Furiosa : Chris Hemsworth dévoile ses quatre films préférés et il adore la fantasy

En pleine promotion pour Furiosa de George Miller, Chris Hemsworth a dévoilé ses quatre films préférés.

Après un démarrage assez décevant pour Furiosa aux États-Unis, on attend assez logiquement de voir comment le film de George Miller va pouvoir s’en relever vu ses 168 millions de dollars de budget.

Alors qu’on a découvert il y a peu qu’une autre actrice a failli jouer Furiosa (et ça aurait sûrement été génial aussi), Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth sont donc toujours en pleine promotion de leur long-métrage post-apo qui a en définitivement bien besoin. Et c’est lors d’une interview que l’acteur australien a eu la possibilité de dévoiler ses quatre films préférés, et on peut dire qu’il aime beaucoup la fantasy.

Furiosa ne fait pas partie des films préférés de Chris Hemsworth

C’est dans une interview pour Letterboxd en compagnie d’Anya Taylor-Joy que Chris Hemsworth a donc pu parler de ses quatre films favoris, et ses réponses ne sont pas forcément celles qu’on attendait le plus :

« La vie est belle, avec James Stewart. Un de mes films préférés. Je regarde la plupart des films de Noël avec ma famille. Et on pleure tous lorsque le petit enfant de la pharmacie reçoit un coup à l’oreille : « S‘il vous plaît, ne blessez pas mon oreille douloureuse, Monsieur Gower« . Ensuite, Labyrinthe [celui de Jim Henson sorti en 1986], L’Histoire sans fin et Princess Bride. »

Regarde comme la vie est belle justement

À part La vie est belle, qui est une comédie dramatique de Noël, toutes les autres œuvres du top 4 de Chris Hemsworth font partie du genre de la fantasy. Elles sont également toutes sorties durant le XXe siècle et peuvent être considérées comme des films d’enfance pour l’Australien (le moins vieux étant Princess Bride daté de 1987).

Pour revenir à l’acteur et à l’après-Furiosa, il sera prochainement à l’affiche de Transformers : Le Commencement, en tout cas sa voix, pour doubler un jeune Optimus Prime. Le film d’animation est prévu dans nos salles françaises pour 23 octobre 2024.