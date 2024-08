Deadpool 3 a failli être un faux film de flic et une énorme blague marketing selon Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a révélé l’un des plans marketing abandonnés de Deadpool 3, qui aurait fait passer le film pour un faux nanar policier.

Deadpool & Wolverine est un énorme carton au box-office. À la fois buddy movie, bromance débilo-psychanalytique et ode funèbre à l’univers héroïque de la Fox, Deadpool 3 est le succès dont l’écurie Marvel avait bien besoin, surtout après les rendez-vous manqués de The Marvels et d’Ant-Man 3. Qui plus est, le film porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman a tout l’air de réconcilier une partie du public en pleine saturation de super-héros avec les surhommes en collants moulants.

Mais avant d’aboutir à cette machine de guerre taillée pour exploser le box-office, le projet Deadpool & Wolverine est passé par de nombreuses phases. Le film a failli être un pur road trip à la Easy Rider, une comédie musicale ou encore un film de samouraï à la Rashomon avant que ces projets soient jetés aux oubliettes. Mais Ryan Reynolds en a dit plus sur une autre idée abandonnée pour ce Deadpool 3 et c’était complètement débile.

Deadpool : Police Academy

Alors qu’ils étaient invités dans l’émission Hot Ones de la chaîne First We Feast, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont évoqué quelques-unes des idées les plus farfelues qui ont failli être utilisées pour Deadpool & Wolverine. L’une d’elle aurait consisté à faire passer le film pour un film de flics débile au possible, avec un concept tellement idiot qu’il aurait pu être signé Asylum ou Troma : deux films partageant le même cerveau, et formant « le flic ultime« .

« J’ai même fait réaliser l’une des affiches. L’affiche disait « Alpha Cop : two cops, one brain, all balls » [qu’on pourrait traduire par « Flic alpha : deux flics, un cerveau, que des couille », ndlr]. Elle était censée être horrible, histoire que 10 personnes en Amérique aillent voir ce film le week-end de la première et que, cinq minutes après le début du film, le logo Marvel s’affiche et que les spectateurs découvrent en fait Deadpool et Wolverine. »

Super-héros, super-flics, même combat

Deux flics ami-ami

Si l’idée est plutôt drôle dans l’absolu, elle aurait été un quasi-suicide commercial. De plus, cette option a aussi été abandonnée pour une raison très simple : une fois le pot aux roses découvert, il n’y aurait tout simplement eu aucun moyen de garder le secret. Il faut en effet rappeler la difficulté croissante de garder les informations sous silence dans les couloirs d’Hollywood. De nombreux caméos du film Deadpool 3 avaient fuité bien avant la sortie officielle du film, et il est monnaie courante de voir des spoilers surgir sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu’il s’agit des films des écuries Marvel et DC.

Si la blague avait été découverte avant la sortie au cinéma, ça aurait été catastrophique pour le coup marketing. Plus encore, comment vendre un film comme celui-ci a posteriori de sa sortie en salles ? Comment gérer l’exploitation avec les cinémas et passer d’une petite sortie anodine à un énorme événement ?

Alpha Deadpool

On imagine difficilement Marvel Studios faire un chèque en blanc au service marketing en les incitant à lâcher les chevaux pour une idée pareille. Ajoutons qu’il y aurait tout de même eu des déçus du côté de ceux qui auraient voulu voir Alpha Cop, et qui se seraient retrouvés face à un Deadpool. Autant dire qu’il n’y avait probablement pas de solution viable et c’était sûrement pour le mieux vu le résultat stratosphérique du film au box-office en seulement trois semaines.

Véritable succès au box-office mondial, Deadpool 3 a déjà franchi la barre du milliard pour un budget de 200 millions de dollars et à ce rythme, il pourrait carrément intégrer le top 5 du MCU au box-office. Un véritable exploit puisque le film est Rated R et s’est fermé les portes d’un public plus jeune et friand de la saga. Deadpool & Wolverine est toujours visible au cinéma depuis le 24 juillet.