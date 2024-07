Deadpool & Wolverine : pourquoi ce caméo hilarant est le vrai bel hommage du film Marvel

Deadpool & Wolverine s’est posé en défenseur des laissés pour compte du genre super-héroïque, et le film Marvel ne pouvait pas mieux le montrer qu’avec ce caméo improbable. ATTENTION GROS SPOILERS !

Après des mois d’attente et de spéculation, l’unique film de Marvel Studios en 2024 est enfin arrivé dans nos salles. Et il faut bien avouer que ce Deadpool & Wolverine s’en sort plutôt bien, simili-hommage sincère à l’héritage des super-héros de la Fox, tout en gardant son ton sale gosse et ses saillies gores.

En faisant revenir le Wolverine de Hugh Jackman, le film avait donné le ton : le retour du multivers impliquerait forcément les traditionnels caméos attendus, avec un catalogue long comme le bras pour inspiration. Presque tous les oubliés de Marvel ont ainsi droit à un ultime tour de piste, et Deadpool & Wolverine a même réussi à référencer un film X-Men… jamais sorti.

Foire aux caméos chez Marvel

C’est probablement l’un des caméos les plus amusants de Deadpool & Wolverine et pourtant, beaucoup ne devraient pas vraiment comprendre la présence inattendue de Channing Tatum dans le film. L’acteur y incarne une version de Gambit, l’un des membres cultes des X-Men dans les comics, et s’avère assez hilarant grâce à son accent cajun approximatif et sa véritable crise existentielle.

Alors que les apparitions d’Elektra (Jennifer Garner), de Blade (Wesley Snipes) ou encore de X-23 (Dafne Keen) font référence à d’anciens films Fox / Marvel, celle de Gambit est un peu plus obscure. En effet, si elle fait également référence à un projet de la Fox, celui-ci n’est en réalité… jamais sorti. Un enfer de production interminable et important à avoir en tête pour complètement apprécier ce caméo.

Gambit est déjà apparu en 2024 dans X-Men 97

Malgré sa grande popularité chez les lecteurs de comics, l’histoire de Gambit au cinéma a toujours été beaucoup plus contrariée depuis que la Fox a acheté les droits des X-Men en 1994. Le personnage aurait déjà pu apparaître dans X2, puis X-Men : L’affrontement final en 2006. Déjà à l’époque, Channing Tatum est approché pour le rôle, mais la Fox décide finalement de l’assigner à un autre film : X-Men Origins : Wolverine.

Problème, Tatum est déjà engagé au moment du tournage, et le studio recrute finalement Taylor Kitsch pour le remplacer. Autre problème, la réception du film est désastreuse, et la présence de Gambit ne sauve en rien les apparences. Le spinoff prévu consacré au héros est mis de côté (tout comme celui sur le Deadpool de Ryan Reynolds…). Mais l’histoire est loin de s’arrêter là.

À film mémorable, rôle mémorable

Channing « Providentiel » Tatum (ou presque)

Mettant en avant le fait que son père est né à La Nouvelle-Orléans, Channing Tatum fait de nouveau campagne pour récupérer le rôle de Gambit et, en 2014, un projet est officiellement en développement du côté de la Fox. Va s’en suivre une série de désillusions. Le film est prévu pour 2016, puis 2019, puis 2020. Trois réalisateurs sont successivement rattachés au projet (respectivement Rupert Wyatt, Doug Liman et Gore Verbinski), mais tous lâchent l’affaire les uns après les autres.

Le personnage doit faire ses débuts dans X-Men Apocalypse en 2016, mais l’opération n’aboutit pas. Plusieurs dates de tournage sont fixées, avec même quelques annonces de casting comme celle de Léa Seydoux. À plusieurs reprises, Gambit se retrouve en développement actif, mais rien à faire, le projet semble éternellement maudit. Alors que Tatum réfléchit à réaliser lui-même le film, le rachat de la Fox par Disney est le clou final dans son cercueil. En 2020, après 6 ans de développement, le long-métrage est officiellement annulé.

Quand tu réussis à sauver les pots cassés de la Fox

L’acteur aura finalement enfin fait ses débuts dans son rôle fétiche dans Deadpool & Wolverine. Improbable, certes, mais pas si étonnant quand on connaît le chemin sinueux également emprunté par Ryan Reynolds pour porter sa propre franchise super-(anti-)héroïque. Gambit devait même s’inspirer du ton irrévérencieux de Deadpool, les quelques échos du projet décrivant une « comédie romantique » classée R. Tous deux écorchés par le fiasco X-Men Origins : Wolverine, ils se seront finalement retrouvés par la grâce du MCU et… du rachat de la Fox.

S’il peut apparaître comme complètement opportuniste au premier abord, voire carrément incompréhensible, le caméo de Channing Tatum dans le film Marvel est donc plus touchant qu’il n’y paraît. Presque 20 ans après avoir été approché pour le rôle, l’acteur aura finalement enfin porté à l’écran le X-Men au charme ravageur, pour un résultat inattendu mais somme toute assez jouissif. La magie du multivers Marvel ?