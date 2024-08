Après Deadpool 3, le Star Wars de Shawn Levy pourrait explorer l’univers comme jamais auparavant (enfin, selon lui)

Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool & Wolverine, a récemment évoqué son projet de film Star Wars, qu’il veut très différent des autres opus de la saga.

Entre la saison 5 de Stranger Things prévue pour 2025 et la récente sortie de Deadpool 3 qui explose tout au box-office américain, on sait qu’on va encore entendre pas mal parler de Shawn Levy dans les mois/années à venir. D’ailleurs, après Marvel et son univers cinématographique, le cinéaste canadien va bientôt rejoindre une autre grande franchise de Disney.

En effet, il a été annoncé en 2022 que Shawn Levy était aux manettes d’un nouveau film Star Wars. Pour le moment, on ne sait que peu de choses sur ce projet sans nom, d’autant que le réalisateur préfère rester vague. On se demande notamment à quel moment de la chronologie Star Wars le long-métrage se passera, et, sans en dire trop, Shawn Levy nous a peut-être glissé un petit indice sur le sujet.

Star Wars : Darth Pool

Dans le podcast de Josh Horowitz Happy Sad Confused, Shawn Levy a expliqué qu’il ne voulait pas que son film Star Wars soit trop semblable aux précédents opus, et a laissé entendre qu’il explorerait une partie moins connue de la chronologie :

« Le fait d’élaborer cette histoire m’a obligé à beaucoup réfléchir, parce que les films Star Wars ne peuvent pas revenir indéfiniment sur les mêmes morceaux de la chronologie. Je ne veux pas faire un film Star Wars redondant par rapport aux autres, et ça ne m’intéresse pas non plus de faire un film qui doive obligatoirement en servir un autre. Je voulais vraiment créer quelque chose qui me paraisse organique, à la fois dans le ton et dans l’écriture des personnages, donc je pense que ça parlera de la Force, de la connexion à quelque chose de plus grand que notre Moi individuel, et la façon dont ça peut nous rendre puissants. Ces thèmes, combinés au plaisir visuel et à l’accomplissement des souhaits, c’est ça Star Wars pour moi. »

Wow, Shawn Levy va faire un Star Wars ?!

On peut donc supposer que le film de Shawn Levy ne se passera pas au même moment que les trois autres trilogies. Certaines rumeurs parlaient d’un retour d’Adam Driver (les deux hommes ont déjà collaboré avec C’est ici que l’on se quitte) dans le rôle de Kylo Ren, on pourrait donc imaginer que le long-métrage nous dévoilera la jeunesse du personnage entre les épisodes 6 et 7. Affaire à suivre…