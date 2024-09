Marvel compte bien imposer Deadpool 3 à la cérémonie des Golden Globes et aux Oscars (on ne plaisante pas).

Il est le rouleau compresseur des blockbusters hollywoodiens de l’année 2024. Deadpool & Wolverine de Shawn Levy avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman a rapporté pas moins de 1,3 milliard de dollars (dont 628 millions au box-office domestique, et 689 millions à l’international). Si la communication autour de Deadpool 3 a failli être une énorme blague, grand bien a pris à Marvel de rester dans les clous d’un marketing classique, puisque le film a cartonné partout dans le monde.

Deadpool & Wolverine, non content d’être un film requiem pour l’univers super-héroïque de la Fox, a tout l’air d’être le fameux petit Jésus Marvel comme Deadpool se plaît à se surnommer. Si le succès public et commercial est indéniable, il semblerait que Marvel ait des ambitions encore plus grandes pour son sauveur, puisque la Maison des Idées souhaiterait imposer son Deadpool 3 aux Golden Globes et aux Oscars.

Bientôt un Golden Globe pour Dogpool

Deadpool à crête

L’information a été dévoilée par Variety le 25 septembre 2024, Marvel serait en train de mener une campagne à Hollywood afin de pouvoir imposer son Deadpool & Wolverine sur les scènes de cérémonies de récompenses à venir. D’après les sources de Variety, le film serait sur les rails pour briguer les Golden Globes en janvier 2025, puis irait viser les Screen Actors Guild Awards, et les Critics Choice Awards dans la foulée, avant d’aller viser les Oscars.

Deadpool 3 aimerait être en lice pour le prix de la meilleure comédie de l’année, alors que Ryan Reynolds pourrait aller chercher le prix du meilleur acteur dans une comédie, et Hugh Jackman viserait le prix du meilleur acteur dans un second rôle masculin. Le film pourrait aller chercher quelques récompenses aux Golden Globes, dont celle du Cinema & Box Office Achievement, destiné à récompenser les plus gros blockbusters de l’année. Qui plus est, rappelons que le premier film Deadpool avait eu droit à deux nominations en 2016 aux Golden Globes : celle du meilleur film musical ou comique et celle du meilleur acteur pour Ryan Reynolds.

La Deadpool qui cache la forêt de Deadpools

Oscar into the Wild

Malgré la possibilité d’être récompensé aux Golden Globes, il est tout de même peu probable qu’on voit Deadpool & Wolverine recevoir des Oscars. Au mieux, le film de Shawn Levy serait cité dans des catégories techniques : meilleur conception sonore, meilleurs décors et meilleurs effets visuels.

Durant toute son histoire, Marvel a été cité 27 fois aux Oscars, mais n’a reçu que quatre récompenses, toutes attribuées à la saga Black Panther. Le Black Panther de 2018 a ainsi reçu trois Oscars : meilleurs décors, meilleure création de costumes et meilleure musique de film pour Ludwig Göransson. Le dernier Oscar a été attribué à Black Panther : Wakanda Forever, récompensé pour les costumes conçus par Ruth Carter.

Le PIB du Burundi sur la photo

Quand bien même Deadpool 3 ne recevrait aucune récompense, son succès commercial est incontestable. Un succès qui devrait connaître une nouvelle progression très bientôt, car le film de Shawn Levy arrivera sur les plateformes de VOD à compter du 1er octobre 2024. Il sera disponible en Blu-Ray aux États-Unis dès le 22 octobre prochain.