Criminal Squad 2 : une bande-annonce bourrine pour le retour de Gerard Butler

Gerard Butler revient plus bourrin et déterminé que jamais dans la bande-annonce de Criminal Squad 2. Et ça ne va pas aller dans la dentelle.

Amis de la série B qui sent la sueur, cette bande-annonce est pour vous. Vous le savez, à Ecran Large, on a une petite sympathie pour ce grand dadais de Gerard Butler, ses muscles saillants, son accent à couper au couteau et ses airs de kéké des bacs à sable. Alors, on a tous nos limites (Geostorm), mais dans le genre de la bourrinade, le premier Criminal Squad était loin d’être déplaisant, à défaut d’être malin.

Gerard Butler y incarne Nick O’Brien, un policier aux méthodes brutales (jusque-là, rien d’anormal) qui enquête sur un groupe de braqueurs composés d’anciens soldats, qui commettent des braquages de plus en plus audacieux jusqu’à un ultime coup réputé impossible. Au vu de son budget relativement faible (30 millions de dollars) et de son box-office honnête (80 millions dans le monde), il est assez logique de voir Lionsgate tenter une suite, dont la bande-annonce a été révélée.

Cette fois, notre Gege adoré ne va pas juste traquer les bandits, il va carrément infiltrer leur réseau. En floutant plus que jamais la frontière entre flic et voyou (ne riez pas), le personnage est contraint de s’associer à son ennemi de toujours, Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.). A moins qu’il veuille vraiment s’enrichir en passant de l’autre côté de la barrière…

Quelques crashs de voiture et fusillades plus tard, on comprend avec ce montage que l’ensemble va respirer la subtilité. Mais franchement, on a un peu hâte de voir ça.

En plus, la réalisation et l’écriture sont toujours assurées par Christian Gudegast, donc il y a de quoi espérer un produit certes calibré, mais peut-être aussi plaisant que le premier volet. Criminal Squad 2 sortira dans les salles françaises le 22 janvier 2025.