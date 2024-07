Conjuring 4 : une date de sortie pour le dernier épisode de la saga d’horreur (et tant mieux)

On connait désormais la date de sortie de Conjuring 4, alias The Conjuring : Last Rites de Michael Chaves, et c’est tant mieux puisse qu’il faut vraiment que cette franchise s’arrête.

Avec un total de neuf films sortis entre 2013 et 2023, l’univers cinématographique Conjuring (avec ses sous-sagas Annabelle, La Nonne, etc) est devenu une franchise majeure de l’horreur et des années 2010/2020. Même si on aurait pu se passer des suites après les deux premiers Conjuring, la série de longs-métrages a continué son gros bonhomme de chemin parsemé de billets verts, rapportant au total plus de 2,4 milliards de dollars de recettes (pour un budget de 217 millions de dollars).

Désormais, les yeux sont tournés vers le prochain opus, pour le moment nommé The Conjuring : Last Rites, qui fera office de conclusion pour toute la saga. Et justement, la date de sortie de ce dernier film a récemment été révélée.

Conjuring 4 (fois rien)

Comme vient de le dévoiler Warner, la sortie aux États-Unis de Conjuring 4 est désormais fixée au 5 septembre 2025. Pour la France, on ne connait pas encore la date précise, mais elle ne devrait pas être très éloignée. Au casting, on retrouvera évidemment Vera Farmiga et Patrick Wilson dans les rôles de Lorraine et Ed Warren, tandis que David Leslie Johnson-McGoldrick, scénariste de Conjuring 2 et 3, sera à l’écriture. De son côté, Michael Chaves (qui s’était déjà occupé de La Malédiction de la dame blanche, Conjuring 3 et La Nonne 2) revient à la réalisation, et il s’était d’ailleurs montré motivé concernant ce final lorsqu’il en avait parlé avec Slash Film :

« Je ne peux pas trop en révéler sur ce qui va se passer [dans Conjuring 4], mais je sais que ça va se terminer en beauté. Un grand final est prévu […], et quant à savoir qui y figure ou qui n’y figure pas… je ne veux pas dévoiler de spoilers. »

On attend la réunion Avengers entre la Nonne, Annabelle et la Dame Blanche

Beaucoup de rumeurs sont en effet apparues, notamment par rapport aux personnages et aux antagonistes qu’on pourrait y retrouver. En parallèle de la déclaration de Michael Chaves, le producteur James Wan avait également parlé de Conjuring à Collider en expliquant que l’équipe faisait le maximum pour que l’histoire (et sa fin) soit racontée au mieux :

« On veut prendre notre temps pour nous assurer que nous faisons les choses correctement et qu’on transmet bien l’émotion de l’histoire des Warren […], pour bien la conclure. »

Ma sœur, vous êtes pas censé regarder quand les gens sont dans le confessionnal

Même si on ne peut pas vraiment imaginer une fin en apothéose pour Conjuring, il sera évidemment compliqué de passer à côté de la conclusion de la saga horrifique. Quoi qu’il en soit, on saura en septembre 2025 si ce dernier film vaut le coup… ou si on est juste heureux que ce soit terminé.