Conjuring 4 : le casting s’agrandit pour le dernier épisode de la saga des Warren

The Conjuring 4 : Last Rites, qui sera le dernier épisode pour les Warren, se rapproche. Et deux nouveaux acteurs ont été annoncés au casting.

Peu importe ce qu’on pense de ces films, leurs suites et leurs dérivés, la saga Conjuring est un énorme succès pour le studio Warner Bros. L’univers de New Line et Atomic Monster (la boîte de production de James Wan) a rapporté plus de 2,4 milliards de dollars dans le monde. Et même si la franchise n’a plus atteint les chiffres de La Nonne (365 millions) depuis 2018, elle reste une marque bien établie, qui rapporte gros. La Nonne 2 (268 millions) l’a encore prouvé en 2023.



Mais de toute évidence, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, voire se dégrade nettement depuis que James Wan (réalisateur des deux premiers Conjuring) n’est plus derrière la caméra. La Malédiction de la dame blanche, Conjuring 3 : Sous l’emprise du Diable et La Nonne 2 en sont de tristes démonstrations.

C’est pour cette raison que Conjuring 4 fait déjà peur, surtout avec Michael Chaves, réalisateur de tous ces récents films, aux commandes. Mais cette dernière aventure des Warren se prépare, et le casting se précise avec deux nouveaux noms.

L’arnaque du siècle

DEUX NOUVEAUX NOMS POUR CONJURING 4

Ben Hardy et Mia Tomlinson ont été annoncés dans Conjuring 4, pour figurer aux côtés des Warren, toujours interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga.

Ben Hardy a commencé sa carrière dans la série britannique EastEnders en 2013. Au cinéma, il a débuté à la même époque avec le rôle d’Archangel dans le blockbuster X-Men : Apocalypse. Depuis, on l’a vu dans Line of Fire, Mary Shelley, Bohemian Rhapsody, Six Underground ou encore The Voyeurs.

Ben Hardy dans X-Men : Apocalypse (qui porte bien son nom)

Mia Tomlinson est relativement inconnue. Elle a joué surtout dans la série britannique The Beast Must Die, et dans la série Netflix Dans le sillage des pirates.

Aucune précision sur leurs rôles dans Conjuring 4.

Mia Tomlinson, elle a le regard qui tue

CONJURING 4 SERA LE DERNIER

Conjuring 4, intitulé Conjuring : The Last Rites, a été présenté comme la dernière partie de l’histoire d’Ed et Lorraine Warren, au centre de la saga depuis le premier Conjuring en 2013.

En plus du retour du réalisateur Michael Chaves (La Malédiction de la dame blanche, Conjuring 3, La Nonne 2), ce quatrième Conjuring a été écrit par un habitué : David Leslie Johnson-McGoldrick (Conjuring 2, Conjuring 3). Avec néanmoins l’aide de Richard Naing et Ian Goldberg, qui avaient signé le très réussi The Jane Doe Identity.

La Nonne 3, on n’y échappera pas

Que va devenir l’univers Conjuring sans le duo d’experts d’arnaqueurs du paranormal ? Difficile de ne pas se préparer à La Nonne 3, vu la popularité de ce personnage qui a eu droit à deux aventures loin des Warren, dans le passé. Et impossible d’imaginer que les producteurs ne chercheront pas un moyen de continuer à exploiter la marque, même sans Ed et Lorraine Warren.

Peut-être l’occasion de ressortir le projet Crooked Man, dérivé du monstre amusant de Conjuring 2 ?

Dans tous les cas, Conjuring : The Last Rites sortira le 10 septembre 2025 en France.