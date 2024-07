Captain America 4 : la présence de cet Avenger confirmée par Anthony Mackie ?

En pleine promotion pour Captain America : Brave New World, Anthony Mackie aurait révélé la présence d’un personnage clé des Avengers.

Captain America : Brave New World aura un rôle crucial dans le Marvel Cinematic Universe puisqu’il s’agira du pénultième film de la Phase 5, qui devra préparer le terrain pour Thunderbolts*, qu’on espère être plus qu’un simple Suicide Squad version Marvel. On savait déjà que Red Hulk/Thaddeus Ross (Harrison Ford) serait de la partie, et que Giancarlo Esposito jouera le Sidewinder. Anthony Mackie (Sam Wilson) a lâché un nom supplémentaire au cours d’une interview.

Est-ce parce que la formule Deadpool & Wolverine et son usine à caméos cartonne au box-office que l’interprète du Faucon/Captain America a livré l’information confirmant la présence d’un des personnages favoris des fans du MCU dans Captain America 4 ? Selon les déclarations de Sam Wilson, on y retrouvera également un acteur majeur de l’écurie Marvel, dont la présence avait été soigneusement cachée jusqu’à présent.

Captain America, le soldat du divers

La question restera sans doute sans réponse : Anthony Mackie a-t-il volontairement livré cette information lors de son interview donnée à Entertainment Weekly ou était-ce une maladresse de sa part ? Difficile d’affirmer quoi que ce soit, tant ses paroles sont fluides et qu’il n’a aucune hésitation en annonçant la nouvelle. Un personnage clé de l’équipe des Avengers serait présent dans Captain America 4 : Bruce Banner, alias Hulk.

« Les événements de Hulk et son film n’ont rien à voir avec ce film. Lorsqu’il apparaît, son monde, son univers, son histoire, sont complètement distincts de la façon dont nous l’utilisons dans notre histoire. »

Une déclaration que les fans attendaient depuis l’apparition de Red Hulk dans la bande-annonce de Cap’4. En effet, on se demandait comment Sam Wilson aurait pu tenir tête seul face au Titan « Rulk ». La réponse est donc toute trouvée : en appelant le Hulk originel à la rescousse.

Comment ça j’ai fait une bourde ?

Le choc des Titans

L’apparition de Hulk dans Captain America : Brave New World n’est en réalité qu’une demi-surprise. En février 2024, Mark Ruffalo avait déjà vendu la mèche au cours d’une séance de questions-réponses au Festival international du film de Santa Barbara. Il était alors en pleine campagne de communication pour Pauvres Créatures, et quand une journaliste lui avait demandé s’il pouvait évoquer sa présence dans Captain America 4, Ruffalo avait répondu : « Oui, ça va être super !« .

Il est de notoriété publique qu’il n’y aura pas de projet Hulk solo dans les tuyaux pour le moment. Une absence sur les grands écrans due à un imbroglio de droits entre Disney/Marvel et Universal. Universal possède encore certains droits d’exploitation du personnage du Géant Vert, ce qui bloque la production d’éventuels longs-métrages dédiés à Bruce Banner.

Quand le coloc a fini le pot de beurre de cacahuètes

Est-ce que l’on pourra espérer un combat digne de ce nom entre Hulk et Red Hulk ? C’est en tout cas ce que les amateurs de pugilats superhéroïques attendent depuis plusieurs années. Si Marvel Studios pouvait juste éviter de nous infliger un combat aussi mou que celui qui avait opposé Tim Roth/Abomination à Hulk/Edward Norton, dans L’Incroyable Hulk de Louis Leterrier, on en sera reconnaissant.

Il faudra attendre jusqu’à l’arrivée de Captain America : Brave New World dans les salles de cinéma françaises le 12 février 2025 pour vérifier la bonne forme du Géant Vert.