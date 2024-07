Captain America 4 : le méchant incarné par Giancarlo Esposito enfin révélé (et c’est une surprise)

Giancarlo Esposito a déjoué les pronostics en révélant l’identité de son méchant dans Captain America 4, et il s’agit encore d’un personnage mineur de Marvel.

C’est le feu chez Marvel en ce moment, avec des annonces à tout va et un Deadpool 3 qui explose tout au box-office américain. Et le panel du studio lors de la traditionnelle Comic-Con de San Diego a complètement rebattu les cartes de la Saga du Multivers. Robert Downey Jr. sera le grand méchant Dr Doom dans Avengers 5, revenant dans le MCU, mais pas en tant qu’Iron Man.

On en oublierait presque les différentes étapes qui vont mener au diptyque final de la saga, qui culminera avec Avengers : Secret Wars. Des étapes que Marvel a présenté lors de ce fameux panel, avec notamment son prochain film, Captain America : Brave New World. L’occasion d’enfin découvrir l’identité du nouveau grand méchant incarné par Giancarlo Esposito… et c’est toujours aussi étonnant.

Qui est Giancarlo Esposito dans Captain America 4 ?

Le rôle de Giancarlo Esposito dans Captain America 4, introduit à l’occasion des reshoots massif du film, était resté mystérieux jusqu’à maintenant. Beaucoup avaient pronostiqué l’attribution du personnage de George Washington Bridge à l’acteur de Breaking Bad et The Mandalorian, mais il n’en sera rien.

Présent à la Comic-Con, Esposito en a profité pour enfin révéler l’identité de son méchant dans le film. Et, un peu contre toute attente, il s’agira de Sidewinder, leader de la Serpent Society. Une annonce qui fait office de double surprise. D’abord car la Serpent Society, au cœur du premier scénario du film, semblait avoir été entièrement évacuée après les reshoots de début 2024. Mais aussi parce qu’il semble étonnant que Marvel ait donné un rôle en apparence si mineur à un acteur de la trempe d’Esposito, connu pour ses antagonistes menaçants et ultra-charismatiques.

Vous ne rêvez pas, Giancarlo Esposito joue un méchant !

La version originale du personnage, Seth Voelker, n’est en effet pas un des méchants les plus connus ou dangereux de l’univers Marvel. Un ancien professeur d’économie (oui), Voelker est recruté par l’entreprise Roxxon et se voit offrir une cape de téléportation avant de fonder sa propre organisation criminelle : la Serpent Society. Une cabale de super-vilains tous inspirés par les reptiles sinueux, parmi lesquels figurent Black Mamba, Diamondback ou encore Death Adder (soit Vipère de la Mort, sympathique n’est-ce pas ?).

Au vu des premières images de Captain America 4, Giancarlo Esposito devrait jouer une version très revisitée du personnage, débarrassé de la plupart de ses attributs hauts-en-couleur issus des comics. C’est d’ailleurs probablement pour cela que Marvel a fait le choix de cet antagoniste, facilement adaptable et malléable en fonction de l’acteur. Il s’agit du troisième méchant officiel du film, aux côtés du Hulk Rouge et du Leader.

Sidewinder (au centre) et la Serpent Society

Nul doute que Sidewinder devrait être le bras armé de Thunderbolt Ross dans le film, ou tout simplement le leader d’un syndicat criminel ayant pour ambition de récupérer l’adamantium présent sur le cadavre du Céleste Tiamut. Reste à voir son importance dans le long-métrage, sachant qu’il est une addition de dernière minute, mais on est assez curieux de découvrir comment Marvel et Esposito vont s’approprier ce méchant obscur. Rendez-vous au cinéma le 12 février 2025.