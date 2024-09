Bande-annonce de Sinners : Michael B. Jordan dans un film d’horreur du réalisateur de Black Panther

La bande-annonce terrifiante de Sinners de Ryan Coogler montre Michael B. Jordan luttant contre des forces obscures.

Dès son premier long-métrage réalisé à 27 ans, Fruitvale Station, Ryan Coogler commence sa collaboration fructueuse avec Michael B. Jordan. Celle-ci se poursuit avec Creed : L’Héritage de Rocky Balboa, sorti en 2015, puis avec Black Panther : Wakanda Forever en 2022. Depuis, Ryan Coogler et Mattson Tomlin, à eux deux créateurs de Black Panther et de The Batman 2, projettent d’adapter une BD « entre John Wick et Looper ».

Michael B. Jordan a également un emploi du temps chargé, puisqu’il doit toujours jouer dans Je suis une légende 2, et qu’il sera bientôt dans le remake d’un film de casse culte. Mais les deux collaborateurs ont tout de même trouvé le temps de retravailler main dans la main pour livrer un film d’horreur tout beau tout chaud. La bande-annonce effrayante de Sinners vient de tombée.

Michael B. Jordan est prêt à tout dans Sinners

A partir de cette bande-annonce qui prend aux tripes, on a l’impression que le film va tourner au survival, avec des personnages enfermés dans une grange et armés jusqu’aux dents, prêts à affronter ces individus à l’extérieur qui pourraient bien s’avérer être des vampires. La musique, comme souvent chez Coogler, y est pour beaucoup dans la tension, tout comme le jeu sur le hors-champ et les visions presque hallucinatoires.

Des éléments qui rappellent Assaut, de John Carpenter, La Nuit des morts-vivants de George A. Romero, mais aussi et surtout 30 jours de nuit de David Slade. Le film reprend à la fois les codes du film d’exorcisme, du film de vampires et du film de zombies. La bande-annonce laisse aussi entrevoir la capacité de de Michael B. Jordan à se réinventer, et ces images donnent envie de voir ce que donnera ce rôle à des années lumières d’un Creed.

La Warner a profité de la sortie de la bande-annonce pour révéler aussi une première affiche, qui est tout aussi belle et intrigante, jouant sur la possibilité d’une dualité du personnage principal. De quoi attiser grandement la curiosité des amateurs de genre, qui ne rechignent jamais devant un peu d’originalité. La sortie américaine du film est pour le moment fixée au 5 mars 2025 au cinéma.