Je suis une légende 2 : Warner aurait trouvé un réalisateur pour la suite avec Will Smith

Warner a presque trouvé le réalisateur de Je suis une légende 2, avec Will Smith et Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan enchaîne les gros projets. Après ses débuts en tant que réalisateur avec Creed 3 (sans Rocky, ni Stallone) le bonhomme prépare sa suite, Creed IV, également en tant qu’acteur et metteur en scène. À côté, le comédien va jouer dans un mystérieux film de vampire au titre encore inconnu, écrit et réalisé par Ryan Coogler. Autre projet de studio, et pas des moindres, Michael B. Jordan sera dans Je suis une légende 2, qui signe le retour de Will Smith dans le rôle de Robert Neville.

Le plus beau personnage du premier film : ce chien.

Je suis une légende rencontre Transformers

Par ailleurs, d’après Deadline, la Warner aurait en tête le nom de Steven Caple Jr pour réaliser la suite du Je suis une légende mis en scène par Francis Lawrence et sorti en 2007. Aucun accord n’a encore été signé, mais d’après le média américain, le studio aurait rencontré un certain nombre de cinéastes et celui qui aurait le plus de chance de passer derrière la caméra serait Steven Caple Jr.

Pour rappel, le cinéaste a déjà collaboré avec Michael B. Jordan en mettant en scène Creed II. Dernièrement, il a réalisé le dernier Transformers en prises de vues réelles, intitulé Rise of the Beasts. Je suis une légende 2 serait son quatrième long-métrage. Hors salles de cinéma, Steven Caple Jr a également tourné des courts-métrages (A Different Tree, The Land of Misfits), un clip pour Machine Gun Kelly et des épisodes de séries (Grown-ish, The Santa Stories).

Michael B. Jordan chez Steven Caple Jr

Notons que l’histoire de ce Je suis une légende 2 a été signée Akiva Goldsman, scénariste de Batman Forever, Un homme d’exception et du premier Je suis une légende. Lors du Comic-Con de San Diego, Akiva Goldsman a annoncé avoir signé une nouvelle version du scénario après avoir rencontré Will Smith et Michael B. Jordan.

Rappelons que fin 2023, il avait été annoncé que les évènements de ce Je suis une légende 2 se dérouleraient à la suite de la fin alternative du premier film – disponible dans ses bonus DVD et Blu-ray. Michael B. Jordan ne sera pas uniquement comédien dans le film, mais aussi producteur, notamment aux côtés d’Elizabeth Raposo via leur société Outlier Society. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Je suis une légende 2.