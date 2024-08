Army of the Dead 2 : Netflix aurait annulé la suite zombiesque de Zack Snyder (et les séries aussi)

Alors que Zack Snyder évoquait il y a quelques mois son Army of the Dead 2 et ses spin-offs, Netflix aurait annulé tous ces projets.

En décembre 2023, Zack Snyder déclarait qu’il était toujours partant pour développer la licence Army of the Dead sur Netflix. Il avait même plusieurs projets en tête dont la suite Army of the Dead 2 : Planet of the Dead et une série d’animation (Lost Vegas). De nouvelles réalisations qu’il aurait ajoutées à son compteur pour développer la licence AOTD, venant s’ajouter au préquel Army of Thieves réalisé par Matthias Schweighöfer. Sauf que tous ces projets d’avenir semblent avoir tourné court.

Sorti en 2021, Army of the Dead, n’a été que très peu apprécié par la critique bien que le film Army of the Dead a été un succès plutôt très correct pour Netflix. Conséquence : Netflix a rapidement envisagé d’en faire une suite et Snyder était très confiant depuis la diffusion du premier film. Trois ans plus tard, il semblerait que toute idée de développer cette franchise ait été abandonnée.

L’état de la licence Army of the Dead

Army of the Dead, mort et enterré

Deborah et Zack Snyder étaient en pleine interview avec un journaliste de The Wrap, parlant des versions Director’s Cut de Rebel Moon, quand le sujet de la franchise Army of the Dead est arrivée sur le tapis. Et à notre grande surprise, le couple a expliqué que les projets de suite et de série animée avaient été « discrètement annulées » par Netflix. Plus de Lost Vegas, ni de Army of the Dead 2 : Planet of the Dead à l’horizon donc, mais la franchise sera exploitée dans des parcs d’attraction Six Flags pour Halloween (comme l’a confié Déborah Snyder sourire aux lèvres).

Un maigre lot de consolation pour cette annulation de Planet of the Dead et de Lost Vegas, malgré tout pas si surprenante. En effet, Netflix n’avait pour ainsi dire pas du tout communiquer autour de ces deux titres, laissant planer le doute sur leur existence réelle. Par ailleurs, il est aussi probable que l’overdose de films de Zack Snyder sur la plateforme au N rouge ait joué contre ces projets.

Rebel Moon, quadruble dose de souffrance

Avec pas moins de quatre Rebel Moon sortis en moins d’un an (deux versions normales, et deux Director’s Cut), tous ayant souffert de retours catastrophiques de la presse, la confiance de Netflix envers Snyder a dû être quelque peu ébranlée. Bien sûr, Zack Snyder n’est pas au chômage technique pour autant, puisque sa série d’animation Twilight of the Gods, conçue aussi pour Netflix, est attendue sur la plateforme de streaming pour le 19 septembre 2024.

Il s’agit d’un projet que le réalisateur mène depuis plusieurs années, et qui explorera la mythologie nordique, les rôles principaux y seront doublés par Kristofer Hivju, Lauren Cohan et Jessica Henwick. Reste à savoir si la confiance de Netflix envers le réalisateur repartira de plus belle après la diffusion de cette série animée, ou si l’on assistera aux premières étapes d’un divorce artistique et commercial. À suivre…