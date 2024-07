Après Winnie, Mickey devient aussi un serial killer dans cette bande-annonce sanglante

Mickey’s Mouse Trap, un film d’horreur indépendant où Mickey est le tueur, se dévoile dans une bande-annonce rouge et sanglante.

En 2023 sortait Winnie the Pooh: Blood and Honey, un (très mauvais) film d’horreur indépendant utilisant les personnages de Winnie l’ourson et de Porcinet, désormais passés dans le domaine public, en tant que tueurs de slasher. Si le long-métrage a été complètement détruit par la critique, il a eu un bon petit succès financier, rapportant 5,2 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de seulement 100 000 dollars.

Il n’en fallait pas plus pour que des producteurs se décident à lancer une suite, Winnie the Pooh: Blood and Honey II (à peine moins mauvais) et un univers : The Twisted Childhood Universe ou TCU. Après Winnie, c’est donc Peter Pan, Bambi ou encore Pinocchio qui sont prévus, et ce n’est pas fini. En effet, d’autres petits malins ont eu la bonne idée de transformer un énième personnage enfantin, en l’occurrence Mickey, en serial killer dans le film Mickey’s Mouse Trap, dont la dernière bande-annonce promet un sacré délire.

Welcome in the Mickey Mouse Club (de golf)

Il ne fera pas partie du TCU, peut-on donc espérer que Mickey’s Mouse Trap sera meilleur que les Winnie the Pooh ? Difficile à dire vu cette bande-annonce qui ne s’éloigne pas vraiment du style du slasher indépendant (la voix de la souris en version psychopathe est sympa cependant). Comme souvent, on suivra l’histoire d’un groupe d’amis s’infiltrant dans une salle d’arcade et tombant malencontreusement sur un tueur déguisé en Mickey (c’est vraiment pas de pot dis donc).

Réalisé par Jamie Bailey et écrit par Simon Phillips (qui jouera également Mickey), le film s’inspire du célèbre court-métrage animé de Disney Steamboat Willie, qui avait popularisé le personnage. Sorti en 1928, il est passé dans le domaine public le 1er janvier 2024, jour même de l’annonce de Mickey’s Mouse Trap (il ne perde vraiment pas de temps).

« Ho ho, coucou les amis ! »

Le réalisateur Jamie Bailey a d’ailleurs récemment évoqué le film avec Bloody Disgusting :

« Mickey’s Mouse Trap est le premier film d’horreur à utiliser le personnage de Mickey Mouse tiré de Steamboat Willie. On voulait simplement s’amuser avec ça. Je veux dire, c’est juste Mickey Mouse de Steamboat Willie qui tue des gens. C’est ridicule. On s’est lancé et on s’est amusé à le faire et je pense que ça se voit. »

Sans prétention, Mickey’s Mouse Trap espère donc simplement être un slasher fun où l’on voit Mickey rire aux éclats en égorgeant des jeunes… ce qui est à peu près tout ce qu’on attend d’une telle proposition nous aussi de notre côté. Reste à savoir si un possible succès lancera une suite. Le film ne sortira pas au cinéma, mais sera disponible sur les plateformes VOD à partir du 6 août 2024, suivi d’une sortie en Blu-ray le 13 août (en tout cas aux États-Unis).