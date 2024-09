Alien : Romulus – la fin aurait pu être très différente (et plus proche des premiers films)

L’un des artistes ayant travaillé sur Alien : Romulus de Fede Alvarez a révélé que la fin du film aurait pu ressembler à quelque chose de complètement différent. Attention spoilers !

Largement adoubé par le public et la critique, Alien : Romulus a réussi le pari de ramener le xénomorphe au cinéma au meilleur de sa forme. Et si le film de Fede Alvarez n’est pas exempt de défaut, entre cette fin étrange de Romulus qui veut faire le lien avec Prometheus, et ses easter eggs à foison, dont la présence bien cachée de ce personnage culte de la saga Alien, le retour de la créature de Scott est tout de même parsemé de quelques moments de gloire, dont un final bien énervé.

Au cours de la dernière ligne droite d’Alien : Romulus, le personnage de Kay, enceinte jusqu’au cou, donne naissance à une créature hybride, baptisée The Offspring (la progéniture). Un alien mi-humain mi-xénomorphe, à la peau blanche et au visage trop humain pour ne pas ressentir un profond malaise, dont l’apparition est le climax du film, et un évident hommage au New Born d’Alien : Resurrection. Cependant, l’un des artistes ayant travaillé sur Alien Romulus a révélé que cette phase finale aurait pu être très différente.

Un xénomorphe tout sourire

Alien Romulus et ses hybrides

Le concept artist Col Price (ayant travaillé sur Dune 2 et The Matrix 4), connu sur les réseaux sociaux et dans le monde du 7ème Art sous le nom de studio Coldesign, a révélé sur X/Twitter que le réalisateur Fede Alvarez avait incité ses ouailles à faire des propositions de designs concernant le Offspring qui apparaît dans la séquence finale d’Alien : Romulus. Ajoutant le geste à la parole, Col Price a publié quelques images de ses travaux préalables pour l’hybride de Romulus.

« Pendant Alien : Romulus, Fede Alvarez nous a tous encouragés à faire des propositions pour l’hybride. Je ne fais pas vraiment de créatures, mais j’ai essayé sur Nomad Sculpt. Je sais que Fede les a vraiment aimées. C’est très amusant à faire. »

Le secret de l’Alien fraîche

Après avoir mis en ligne ces premières images le 3 septembre 2024, Col Price est revenu à la charge le lendemain, avec une nouvelle salve de propositions pour l’Hybride d’Alien Romulus. Il s’agit également de propositions refusées, mais qui permettent de voir l’évolution du design de l’Hybride final.

« Préproduction anticipée d’Alien : Romulus. C’est tellement agréable d’avoir l’opportunité et l’encouragement de notre incroyable chef décorateur Naaman Marshal pour faire ça ! Ce n’est pas très bon, mais ça nous a permis de démarrer. »

#AlienRomulus offspring: early pre production . so nice to be given an opportunity and also encouragement by our amazing PD Naaman Marshal to do these !

These aren't very good but it helped as a jump off point.#conceptart #nomadsculpt #artdept #alien #xenomorph #conceptartist pic.twitter.com/bdIrveMKkl — Col Price (@coldesign_ltd) September 4, 2024

Cette proposition se rapproche encore un peu plus que design original du xénomorphe, avec un casque occipital rallongé, qui rappelle immédiatement la forme caractéristique du crâne phallique des aliens. Commune aux différentes propositions de Col Price, la mâchoire décharnée ressemble à un écho du design de Chatterer, le cénobite aux dents et gencives sanglantes du Hellraiser de Clive Barker. On peut aussi y voir une filiation avec le NeoMorph d’Alien Covenant, entre son teint blafard et sa sorte d’aileron de requin vissée à l’arrière de son crâne.

Ces propositions de design restent plus proches des allures classiques des xénomorphes des premières temps de la saga. Les créatures auraient gardé un aspect plus proches de l’alien, et moins humain. Alien Romulus a fait le choix de renoncer à ces designs pour opter pour un Offspring beaucoup plus humanoïde, avec ce visage aux frontières de l’uncanny valley. Une inquiétante étrangeté provoquée par cette face humaine greffée sur un corps de xénomorphe émacié, qui semble faire le lien entre alien, ingénieur et être humain.

Alien : Romulus est dans les salles de cinéma françaises depuis le 14 août 2024.